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Монтана триумфира с трофея на турнира в Перник

  • 4 окт 2026 | 20:50
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Монтана триумфира с трофея на турнира в Перник

Тимът на Монтана спечели трофея на турнира ProPlay в Перник. Воденият от Даниел Пеев тим се наложи над домакина Металург с 3:1 (28:26, 25:19, 14:25, 25:18) във финала на надпреварата в "Борис Гюдеров".

Първият гейм бе доста оспорван, но след няколко възможности волейболистите на Даниел Пеев наложиха волята си и поведоха в мача.

Втората част бе изцяло под доминацията на тима от Северозапада и авансът се увеличи на 2:0 гейма.

Третият гейм показа съвсем различно лице на пернишкия тим - момчетата на Франческо Моло тръгнаха ударно (10:1), като поддържаха преднината докрай.

Решителната четвърта част премина под диктовката на монтанчани, които наложиха волята си след 25:18 и крайното 3:1 гейма.

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