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Пирин спечели бронза на турнира в Перник

  • 5 окт 2026 | 12:02
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Пирин спечели бронза на турнира в Перник

Тимът на Пирин (Разлог) завърши на третата позиция в турнира ProPlay в Перник. Воденият от Благовест Катранджиев тим надигра Славия с 3:0 (25:19, 25:19, 27:25) в мача за бронза на надпреварата, изигран в зала "Борис Гюдеров".

По-късно - в 18:30 ч. е срещата за трофея - между домакина Металург (Перник) и Монтана.

Монтана триумфира с трофея на турнира в Перник
Монтана триумфира с трофея на турнира в Перник

Двата отбора тръгнаха равностойно в срещата, след което "белите" поеха инициативата (8:6). След 10:7 момчетата на Благовест Катранджиев набраха инерция и изравниха, след което и обърнаха (13:11). До края те бяха пълен хегемон и без проблем поведоха в мача.

Вторият гейм започна с игра на амплитуди, но постепенно разложани поеха инициативата и диктуваха положението. Така те увеличиха аванса си на 2:0 гейма.

Третата част тръгна категорично, продължавайки възходящата линия на волейболистите от Югозапада. С наближаването на края на гейма и мача съперникът се мобилизира, като успя да изправи на нокти водения от Благовест Катранджиев тим. Въпреки това, те успяха да наложат волята си и да спечелят чисто срещата.

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