Президинетът на Бразилия загуби изборите след намесата на футболните клубове

Президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва загуби изборите след намесата на футболните клубове и спортни федерации. Това показват резултатите след изборния ден в най-голямата държава в Южна Америка. Само преди две седмици настоящият президент на страната на кафето имаше сериозна преднина според социологическите проучвания, а след преброяването на гласовете остана втори зад основния си конкурент - Флавио Болсонаро, който изненадващо е лидер с малко над 47% от гласовете.

Лула, който е 34-ят и 39-ят президент в историята на Бразилия, е втори с малко над 45% от гласовете. Вторият тур е на 25 октомври, но медиите в Бразилия са категорични, че Болсонаро, който е син на бившия президент на страната Жаир Болсонаро (2019-2023), ще бъде новият лидер на Бразилия.

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Основната причина затова е, че от 28 септември огромна част от клубовете и футболната общественост се настрои срещу него, след като той лично обяви моментална и тоталната забрана върху лицензирания бетинг сектор в страната. Това негово решение остави 14 от клубовете (на 10 от от тях, договорът е рекорден в историята му) в Бразилейро без генералните им спонсори, а общата стойност на договорите им за тази година е около 200 милиона евро. Шампионът Фламенго, който има 40 милиона фенове в страната, загуби над 45 милиона евро годишно, а само футболната федерацията остава без договора си с Betano за трите национални трофея, оценяван на между 32-34 милиона евро на сезон.

Това негово решение накара .COM (Нелегалният хазарт) да празнува в Бразилия, тъй като над 7 милиарда долара ще се влеят в сивия сектор след забраната на онлайна в страната.

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Борещите се за титлата в Бразилия и Копа Либертадорес грандове Фламенго и Палмейрас първи скочиха на това решение, а веднага след това бяха последвани и от още много клубове. Те дори не се явиха на среща с министерството на спорта, която бе организирана мигновено заради този казус, ставайки ясно, че проблемът между Лула и футболните клубове вече беше станал политически. Освен това футболните клубове обявиха, че ще направят и бойкот. След бойкота започна и юридическа офанзива. UOL съобщи, че ръководството на Фламенго се е насочил към Върховния федерален съд (STF), подкрепяйки усилията за спиране на извънредната мярка на Лула.

На 30 септември съдия Луис Фукс разреши на Flamengo официално да се включи като amicus curiae в делата срещу забраната. Клубът пък аргументира позицията си с риска внезапното прекъсване на приходите да засегне не само футболния отбор, но и олимпийските спортове, които най-големият клуб в страната - Фламенго, финансира. Така само за няколко дни конфликтът премина през три фази: публичен протест, бойкот на политическия диалог и съдебна атака срещу решението на правителството.

След това негово решение само 48 часа по-късно Мета ограничи профилите на Луис Инасио Лула да Силва във Facebook и Instagram да пускат реклами, и то без обяснение и десет дни преди изборите.

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Това нещо трябва да послужи за пример на част от българските политици, за да не го последва същата съдба, в частност на Божидар Божанов, Венко Сабрутев и Ивайло Мирчев, които със своите предложения искат да наложат тотална забрана на легализирания хазарт, който е най-големият спонсор във футболните и спортни клубове у нас, както и по света. Проблемът не е в това дали хазартът трябва да бъде регулиран. Той трябва да бъде и няма спор по този въпрос. Особено когато става дума за защита на деца, зависими хора, уязвими групи и за преследване на нелегални оператори. Въпросът е какво се случва, когато регулацията бъде заменена с тотална забрана.

Тогава идва черното тото, което е най-големият проблем в света на спорта от години. Затова родните полици явно да се информират и образоват по тази тема и да си дават реална сметка, че ще се отварят широко вратите на най-голямото зло в спорта и футбола - нелегалните заложи и уреждане на мачове. "Чумата", с която се борят и най-големите спортни институции на планетата начело с ФИФА, УЕФА, МОК, IAAF - Междунродна федерация по лека атлетика, FIBA - Международна федерация по баскетбол, FIVB - Международна федерация по волейбол, ATP - Мъжка тенис асоциация, NBA, NHLи др.,





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