Броени дни преди изборите Meta свали профила на президента на Бразилия, който поведе борба срещу залаганията

Страницата Vocal Politics публикува информация, според която Meta е деактивирала възможността профилите на бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва във Facebook и Instagram да пускат реклами, и то без обяснение и десет дни преди изборите. Публикацията се позовава на Brasil Wire и поставя случая в контекста на нарастващите според нея опасения за американска намеса в предстоящия вот в Бразилия.

В същия материал се твърди, че кампанията на президента е подала оплакване и е заплашила със съдебни действия, определяйки блокирането като поредния пример за американска намеса и манипулация. По информация на страницата щабът на Лула е обжалвал незабавно и е поискал акаунтът да бъде възстановен веднага, както и да му бъде дадено обяснение, като е предупредил, че ще заведе дело, ако Meta не изпълни исканията.

Публикацията припомня и по-ранно твърдение на Brasil Wire, което на свой ред се позовава на Eko Movement. Според него Meta нарушава изборното законодателство на Бразилия, след като е одобрила 87 процента от подадените рекламни обяви, генерирани с изкуствен интелект, които разпространяват изборна дезинформация, подстрекават към насилие и атакуват депутати с реч на омразата. В цитирания текст се посочва, че обявите идват от американски и други чуждестранни акаунти.

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Случаят идва в момент, в който бразилският спорт вече брои загубите си от друго решение на същия този президент. След тоталната забрана върху лицензирания бетинг сектор клубовете от Бразилейро остават без генералните си спонсори, а общата стойност на договорите им за тази година е около 200 милиона евро. Фламенго губи над 45 милиона евро годишно, а федерацията остава и без договора си с Betano за трите национални трофея, оценяван на 32-34 милиона евро на сезон.

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Така броени дни преди вота президентът воюва за рекламното си присъствие в социалните мрежи, докато футболните клубове в страната му нямат никаква представа откъде ще намерят парите за следващия сезон. Едните се борят да бъдат видени, другите се борят да оцелеят.

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