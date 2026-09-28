Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят

Броени дни преди изборите Meta свали профила на президента на Бразилия, който поведе борба срещу залаганията

  • 28 сеп 2026 | 06:10
  • 529
  • 0
Броени дни преди изборите Meta свали профила на президента на Бразилия, който поведе борба срещу залаганията

Страницата Vocal Politics публикува информация, според която Meta е деактивирала възможността профилите на бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва във Facebook и Instagram да пускат реклами, и то без обяснение и десет дни преди изборите. Публикацията се позовава на Brasil Wire и поставя случая в контекста на нарастващите според нея опасения за американска намеса в предстоящия вот в Бразилия.

В същия материал се твърди, че кампанията на президента е подала оплакване и е заплашила със съдебни действия, определяйки блокирането като поредния пример за американска намеса и манипулация. По информация на страницата щабът на Лула е обжалвал незабавно и е поискал акаунтът да бъде възстановен веднага, както и да му бъде дадено обяснение, като е предупредил, че ще заведе дело, ако Meta не изпълни исканията.

Публикацията припомня и по-ранно твърдение на Brasil Wire, което на свой ред се позовава на Eko Movement. Според него Meta нарушава изборното законодателство на Бразилия, след като е одобрила 87 процента от подадените рекламни обяви, генерирани с изкуствен интелект, които разпространяват изборна дезинформация, подстрекават към насилие и атакуват депутати с реч на омразата. В цитирания текст се посочва, че обявите идват от американски и други чуждестранни акаунти.

.COM (Нелегалният хазарт) ликува днес в Бразилия! Ще се правят милиарди, без да се плаща нищо на държавата
.COM (Нелегалният хазарт) ликува днес в Бразилия! Ще се правят милиарди, без да се плаща нищо на държавата

Случаят идва в момент, в който бразилският спорт вече брои загубите си от друго решение на същия този президент. След тоталната забрана върху лицензирания бетинг сектор клубовете от Бразилейро остават без генералните си спонсори, а общата стойност на договорите им за тази година е около 200 милиона евро. Фламенго губи над 45 милиона евро годишно, а федерацията остава и без договора си с Betano за трите национални трофея, оценяван на 32-34 милиона евро на сезон.

Бразилските футболни клубове пред фалит, да му мисли българският спорт
Бразилските футболни клубове пред фалит, да му мисли българският спорт

Така броени дни преди вота президентът воюва за рекламното си присъствие в социалните мрежи, докато футболните клубове в страната му нямат никаква представа откъде ще намерят парите за следващия сезон. Едните се борят да бъдат видени, другите се борят да оцелеят.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Манчини: Очаквам отборът да се представи добре срещу Турция

Манчини: Очаквам отборът да се представи добре срещу Турция

  • 28 сеп 2026 | 04:25
  • 663
  • 1
Жезус постави Роналдо във фокуса на вниманието си по време на пресконференцията

Жезус постави Роналдо във фокуса на вниманието си по време на пресконференцията

  • 28 сеп 2026 | 03:21
  • 2577
  • 0
Зидан: Подготвяме се отговорно

Зидан: Подготвяме се отговорно

  • 28 сеп 2026 | 01:07
  • 750
  • 0
Ейре помете Израел с три бързи гола, имаше и политически провокации

Ейре помете Израел с три бързи гола, имаше и политически провокации

  • 27 сеп 2026 | 23:58
  • 3427
  • 5
Вторият кръг в Лигата на нациите започна с осем мача

Вторият кръг в Лигата на нациите започна с осем мача

  • 27 сеп 2026 | 23:55
  • 34323
  • 22
Роналдо така и не влезе, но Португалия се справи с бойката Норвегия въпреки супер гол на Холанд

Роналдо така и не влезе, но Португалия се справи с бойката Норвегия въпреки супер гол на Холанд

  • 27 сеп 2026 | 23:50
  • 22900
  • 454
Виж всички

Водещи Новини

Германия на Клоп се сгромоляса у дома срещу Гърция

Германия на Клоп се сгромоляса у дома срещу Гърция

  • 27 сеп 2026 | 23:40
  • 26809
  • 108
Роналдо така и не влезе, но Португалия се справи с бойката Норвегия въпреки супер гол на Холанд

Роналдо така и не влезе, но Португалия се справи с бойката Норвегия въпреки супер гол на Холанд

  • 27 сеп 2026 | 23:50
  • 22900
  • 454
Берое грабна трите точки в битката с Янтра

Берое грабна трите точки в битката с Янтра

  • 27 сеп 2026 | 18:21
  • 18025
  • 17
Вторият кръг в Лигата на нациите започна с осем мача

Вторият кръг в Лигата на нациите започна с осем мача

  • 27 сеп 2026 | 23:55
  • 34323
  • 22
12 неделни гола във Втора лига

12 неделни гола във Втора лига

  • 27 сеп 2026 | 22:06
  • 63700
  • 26
Лудогорец тръгна с класика при Йовичевич, четирима от новите с първи минути за "орлите"

Лудогорец тръгна с класика при Йовичевич, четирима от новите с първи минути за "орлите"

  • 27 сеп 2026 | 17:53
  • 28448
  • 18