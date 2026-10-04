Пламен Константинов: Лучано Де Чеко ще бъде с Локомотив за Финалната четворка

Старши треньорът на Локомотив Новосибирск Пламен Константинов коментира категоричния успех с 3:0 над тима на Нова в турнира за Купата на легендите. Победата осигури на неговите възпитаници първото място в групата и класиране за Финалната четворка на надпреварата.

Българският специалист изрази задоволство от промяната в отношението на състезателите спрямо предишния мач между двата тима. По думите му волейболистите са демонстрирали далеч по-висока концентрация, търпение, добра игра в защита и стабилност при дългите разигравания.

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Кадровите проблеми и ограничените ротации

Константинов обясни, че липсата на сериозни експерименти в стартовия състав се дължи на здравословни проблеми в отбора. Дмитрий Лизик лекува травма в лакътя и е получил пълна почивка, като на негово място отново се е изявил Михаил Вишняков. Аут поради контузия е и Омар Курбанов, а Андрей Гуляев все още навлиза в ритъм след по-малкото проведени тренировки с основната група.

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Наставникът направи оценка и на завърналия се от наем Александър Костадинов, като отбеляза отличните му физически данни и усет при посрещането. Според Константинов посрещачът има нужда от изчистване на детайли при бързите атаки в пайп и най-вече от демонстриране на силен характер, който да развие качествата му.

Треньорът похвали и представянето на разпределителя Егор Кречетов, подчертавайки неговия отличен контакт с топката и изпълнението на тактическите указания.

Пристигането на аржентинската звезда

Пламен Константинов разкри и дългоочакваната новина около аржентинския плеймейкър Лучано Де Чеко. Звездният разпределител е уредил всички визови формалности и вече пътува за Новосибирск.

„Лучано кацна тази вечер в Новосибирск. Изчакваше се и визата на неговата приятелка, за да пристигнат заедно. От следващата седмица той ще се присъедини към тренировъчния процес и ще пътува с отбора за финалите в Москва“, заяви Константинов пред кореспондента на БО Спорт.

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