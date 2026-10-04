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Солена глоба за Ауди след инцидент в бокса с Нико Хюлкенберг

  • 4 окт 2026 | 17:43
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Отборът на Ауди бе санкциониран с глоба в размер на 30 000 евро от стюардите на Формула 1 заради опасна ситуация с механик по време на спиране в бокса на Нико Хюлкенберг. От общата сума 20 000 евро обаче са наложени условно.

Инцидентът се разигра по време на късно излизане на колата за сигурност в Гран при на Бахрейн в Малайзия. При финалната смяна на гуми се стигна до объркване, след като Хюлкенберг потегли в момент, в който механик все още настройваше ъгъла на предното крило.

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Германският пилот първоначално получи зелена светлина за потегляне, но благодарение на процедурите за безопасност на тима отговорникът по пускането извърши допълнителна проверка и върна червения сигнал. Хюлкенберг реагира светкавично и спря в рамките на 0,2 секунди, избягвайки удар с механика.

След разглеждане на случая стюардите прецениха, че макар болидът да не е преминал границата за пълно нерегламентирано потегляне, ранният сигнал е създал реална опасност. Наложената санкция е 30 000 евро, като две трети от нея се отлагат за срок от една година. Ако през следващите 12 месеца Ауди не допусне подобно провинение, ще заплати само 10 000 евро.

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В надпреварата Хюлкенберг финишира на 11-о място за четвърти път през настоящия сезон, като остана на крачка от зоната на точките, изпреварен от Арвид Линдблад с болида на Рейсинг Булс.

„В отговор на запитванията относно спирането в бокса на Нико по време на състезанието потвърждаваме, че не е имало съприкосновение между болида и механика от предната лява страна. Инструментът за регулиране на предното крило блокира, но системата реагира и след 0,2 секунди зелена светлина отново бе подаден червен сигнал към пилота. Нико спря навреме, а операцията приключи безопасно. Членът на екипа не е пострадал и продължи участието си във всички следващи спирания", се казва в изявлението на тима по повод инцидента.

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След финала германският пилот изрази надежда, че механикът е невредим:

„Отвертката на момчето, което настройваше предното крило, някак се заклещи. Не беше най-чистият бокс, но се надявам всичко с него да е наред.“

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Снимки: Gettyimages

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