Солена глоба за Ауди след инцидент в бокса с Нико Хюлкенберг

Отборът на Ауди бе санкциониран с глоба в размер на 30 000 евро от стюардите на Формула 1 заради опасна ситуация с механик по време на спиране в бокса на Нико Хюлкенберг. От общата сума 20 000 евро обаче са наложени условно.

Инцидентът се разигра по време на късно излизане на колата за сигурност в Гран при на Бахрейн в Малайзия. При финалната смяна на гуми се стигна до объркване, след като Хюлкенберг потегли в момент, в който механик все още настройваше ъгъла на предното крило.

Super Max 🤩 #F1 #BahrainGP https://t.co/2R1QR2YXfl — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Шефът на Ред Бул: Макс Верстапен беше недостижим!

Германският пилот първоначално получи зелена светлина за потегляне, но благодарение на процедурите за безопасност на тима отговорникът по пускането извърши допълнителна проверка и върна червения сигнал. Хюлкенберг реагира светкавично и спря в рамките на 0,2 секунди, избягвайки удар с механика.

След разглеждане на случая стюардите прецениха, че макар болидът да не е преминал границата за пълно нерегламентирано потегляне, ранният сигнал е създал реална опасност. Наложената санкция е 30 000 евро, като две трети от нея се отлагат за срок от една година. Ако през следващите 12 месеца Ауди не допусне подобно провинение, ще заплати само 10 000 евро.

Изненада! Малайзия преговаря за място във Формула 1

В надпреварата Хюлкенберг финишира на 11-о място за четвърти път през настоящия сезон, като остана на крачка от зоната на точките, изпреварен от Арвид Линдблад с болида на Рейсинг Булс.

„В отговор на запитванията относно спирането в бокса на Нико по време на състезанието потвърждаваме, че не е имало съприкосновение между болида и механика от предната лява страна. Инструментът за регулиране на предното крило блокира, но системата реагира и след 0,2 секунди зелена светлина отново бе подаден червен сигнал към пилота. Нико спря навреме, а операцията приключи безопасно. Членът на екипа не е пострадал и продължи участието си във всички следващи спирания", се казва в изявлението на тима по повод инцидента.

Хамилтън: Грешният избор на гуми направи състезанието ни по-трудно

След финала германският пилот изрази надежда, че механикът е невредим:

„Отвертката на момчето, което настройваше предното крило, някак се заклещи. Не беше най-чистият бокс, но се надявам всичко с него да е наред.“

Ландо Норис се размина само с предупреждение заради излитането от пистата

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages