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Де ла Фуенте: Не сме доволни, имаше моменти, в които страдахме сериозно, това не е типично за нас

  • 4 окт 2026 | 01:44
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Де ла Фуенте: Не сме доволни, имаше моменти, в които страдахме сериозно, това не е типично за нас

Луис де ла Фуенте говори след победата с 3:1 на Испания в домакинството на Чехия от третия кръг на Лигата на нациите. Успехът утвърди световните шампиони на лидерското място в групата им с пълен комплект от точки, но и селекционерът призна за спад в представянето на тима си след почивката.

„Равносметката е точно такава. Първото полувреме беше много силно. През втората част обаче смените не помогнаха и не успяхме да поддържаме същото темпо на игра. Изискванията при този натоварен календар са огромни и загубихме прецизността си. Не сме доволни, тъй като имаше моменти, в които страдахме сериозно, а това не е типично за нас“, започна Де ла Фуенте.

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Селекцонерът засегна и наболялата тема с ротациите и преумората

„Изключително трудно е да се запази балансът между преследването на резултати и съхраняването на здравето на играчите. Правим всичко възможно. Мачовете трябва да се печелят, но здравето остава най-важно. Надявам се да няма повече контузии. Със сигурност до вторник умората ще се усети още по-силно от някои състезатели, но това важи и за съперниците ни“, каза Де ла Фуенте.

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Специалистът коментира и необичайния резултат на следващия противник Хърватия.

„Резултат от 0:7 не е нормален. Трябва да разберем какво точно се е случило, защото е крайно странно. Това определено ще ги мотивира още повече, тъй като футболисти от подобна класа не преглъщат лесно такива загуби“, каза още Де ла Фуенте.

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Селекционерът изрази възхищението си от представянето на младата звезда Ламин Ямал.

„Неговото израстване е ежедневна реалност. При гола се хванах за главата от възхищение, а не от изненада. Ако беше единственият номиниран испански футболист, щях категорично да заявя, че е най-добрият в света“, уточни Де ла Фуенте.

Треньорът обясни и силните начални минути, както и тактическата роля на Родри.

„В указанията преди мача винаги настояваме за мощен старт и ясно обозначаване на територия. Отборът влиза в двубоите точно както изискваме. Що се отнася до Родри, в нашата схема той отговаря за баланса, но когато играе с пълна увереност, това му дава свобода да се отпусне и да се включва опасно в наказателното поле на противника“, завърши Де ла Фуенте.

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