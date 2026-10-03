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Без победител в дербито на хандбалното първенство

  • 3 окт 2026 | 19:56
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Без победител в дербито на хандбалното първенство

С гол в последната минута от 7-метров наказателен удар Шумен 61 измъкна равенство 30:30 (10:12) срещу гостуващия Спартак (Варна) в двубоя от втория кръг на първенството на България по хандбал за мъже между сребърния и бронзовия медалист от предишния сезон.

Домакините започнаха по-добре срещата и поведоха с 4:2, но спартаковци бързо успяха да изравнят, а в последствие към края на полувремето след серия от три поредни гола дръпнаха с 11:8, за да се оттеглят с аванс от 12:10 на почивката.

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През по-голямата част от второто полувреме гостите поддържаха преднина от гол-два, но с три безответни попадения Шумен стигна до 28:27 в своя полза. Последва нов обрат и 30:28 за Спартак, но вицешампионите не се предадоха и стигнаха до изравняване 20-ина секунди преди края за 30:30. Варненци имаха последна атака, но направиха пропуск със сирената.

В друга среща от кръга Фрегата (Бургас) разгроми гостуващия Добруджа с 50:27 (24:9) и с пълен актив от 4 точки оглави еднолично временното класиране.

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