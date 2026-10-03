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Гари Каспаров: Путин иска да ме убие, но няма да се крия

  • 3 окт 2026 | 13:02
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Гари Каспаров: Путин иска да ме убие, но няма да се крия

13-тият световен шампион по шахмат Гари Каспаров заяви, че службите за сигурност в САЩ са предупредили него и друг представител на руската опозиция, че животът им е в опасност и трябва да вземат предпазни мерки. Изявлението му идва ден след публикация на испанския вестник „Ел Мундо“, според която той е бил мишена на предполагаем руски заговор за убийство. В публикация от четвъртък бившият световен шампион посочи, че нито той, нито Иван Тютрин — другият опозиционер, срещу когото се твърди, че е подготвяно нападение — са били изрично уведомени, че са сред хората, чиито имена не се разкриват в обвинителен акт в САЩ. Каспаров заяви, че е взел предпазни мерки и ще продължи да го прави.

„Но няма да спра и няма да се крия“, написа Каспаров, като обеща да продължи противопоставянето си на руския президент Владимир Путин. Той сподели статията в профила си в X.

Вторият по големина испански вестник съобщи в сряда, позовавайки се на източник, близък до Каспаров, че мрежа, свързана с руското разузнаване, е планирала нападения срещу него и други противници на Путин, живеещи в изгнание. Според изданието плановете за убийството на бившия руски депутат Иля Пономарьов в Съединените щати са били в по-напреднал етап.

Публикацията идва, след като на 15 септември Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че на петима души са повдигнати обвинения във връзка с предполагаеми заговори за следене и убийства на руски дисиденти и извършване на нападения в Европа. Американските прокурори не са посочили публично Каспаров или Тютрин като мишени по това дело.

В обвинителния акт дисидент, намиращ се в Съединените щати, е обозначен като „Жертва №1“. „Ел Мундо“ го идентифицира като Пономарьов. Според прокуратурата човек, вербуван от мрежата, е снимал и заснемал на видео места, свързани с „Жертва №1“. След това двама от обвиняемите му предложили 40 000 долара, за да извърши убийството. Той отказал, а впоследствие бил попитан дали някой друг би могъл да го направи. Петимата обвиняеми все още са на свобода, а обвиненията предстои да бъдат доказани в съда.

Според „Ел Мундо“ две от мишените е трябвало да бъдат убити в Съединените щати, а друга потенциална жертва е била набелязана във Вилнюс, Литва.

63-годишният Каспаров беше световен шампион по шахмат от 1985 до 2000 година. Макар да се оттегли от състезателния шахмат през 2005 година, той продължава да участва в шахматния живот чрез сътрудничеството си с Шахматния клуб в Сейнт Луис. Там наскоро изигра мач по шахмат 960 срещу българския гросмайстор Веселин Топалов, който загуби с 8:16.

През последните години Каспаров се утвърди като един от най-изявените критици на Путин. През 2012 година той беше арестуван пред съд в Москва, като според тогавашните сведения е бил подложен на полицейско насилие. Напусна Русия през 2013 година, а по-късно стана съосновател на Форума за свободна Русия, който събира представители на руската опозиция в Литва.

През 2022 година Русия го обяви за „чуждестранен агент“, през 2024 година го включи в списъка си с „терористи и екстремисти“, а по-късно същата година разпореди задочното му задържане. През май контролираната от руската държава информационна агенция ТАСС съобщи, че Каспаров е бил обявен за международно издирване през предходния декември.

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