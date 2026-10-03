Мирослава Минчева с титлата на малокалибрен пистолет на турнира за Купа България

Мирослава Минчева (Светкавица) стана шампионка при жените на 30+30 изстрела с малокалибрен пистолет на турнира за Купа България по спортна стрелба. Състезанието се проведе на стрелбищен комплекс "Гео Милев" в София. Минчева записа финал от 36 точки и изпревари съотборничката си от Светкавица Антоанета Костадинова, която остана втора с 34 точки. Призовата тройка допълни Лидия Ненчева (Тракия Пловдив) с 28 точки.

На пушка – 3х20 изстрела от 50 метра, първото място спечели Теодора Боянова (Светкавица).

Антоанета Костадинова спечели злато на 10 метра пистолет на Купа България по спортна стрелба

На пушка – 10 метра, пневматично оръжие, победител при мъжете стана Георги Канев от Тракия – Пловдив.

На пистолет – 10 метра, след оспорван финал, купата за първото място спечели Петър Иванов от Локомотив – Русе.

Над 100 участници в турнира за Купа България по спортна стрелба

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Снимки: Sportal.bg