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Мирослава Минчева с титлата на малокалибрен пистолет на турнира за Купа България

  • 3 окт 2026 | 18:13
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Мирослава Минчева с титлата на малокалибрен пистолет на турнира за Купа България

Мирослава Минчева (Светкавица) стана шампионка при жените на 30+30 изстрела с малокалибрен пистолет на турнира за Купа България по спортна стрелба. Състезанието се проведе на стрелбищен комплекс "Гео Милев" в София. Минчева записа финал от 36 точки и изпревари съотборничката си от Светкавица Антоанета Костадинова, която остана втора с 34 точки. Призовата тройка допълни Лидия Ненчева (Тракия Пловдив) с 28 точки.

На пушка – 3х20 изстрела от 50 метра, първото място спечели Теодора Боянова (Светкавица).

Антоанета Костадинова спечели злато на 10 метра пистолет на Купа България по спортна стрелба
Антоанета Костадинова спечели злато на 10 метра пистолет на Купа България по спортна стрелба

На пушка – 10 метра, пневматично оръжие, победител при мъжете стана Георги Канев от Тракия – Пловдив.

На пистолет – 10 метра, след оспорван финал, купата за първото място спечели Петър Иванов от Локомотив – Русе.

Над 100 участници в турнира за Купа България по спортна стрелба
Над 100 участници в турнира за Купа България по спортна стрелба
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Снимки: Sportal.bg

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