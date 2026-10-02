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Хандбалният Шумен 61 очаква публиката да е осмият играч на отбора

  • 2 окт 2026 | 12:55
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Хандбалният Шумен 61 очаква публиката да е осмият играч на отбора

Очаквам публиката ни, която е най-добрата хандбална публика в България, да бъде осмият ни играч, заяви треньорът на Шумен 61 Костадин Семерджиев, цитиран от пресслужбата на клуба, преди мача на вицешампионите срещу Спартак (Варна) от втори кръг от първенството в "А" РХГ за мъже, който ще се играе на 3 октомври от 16:00 часа в зала „Арена Шумен”.

„Очаквам да зарадваме публиката със себераздаване, максимална ангажираност и борба от първата до последната минута. Ако направим това, може да разчитаме на добър резултат. Със съперника няма с какво да се изненадаме. Спартак са фаворити в този двубой, обигран и опитен състав са, но ние пък няма какво да губим“, коментира още Семерджиев.

Домакините излизат с обновен състав в сравнение с миналия сезон. Няколко от основните играчи напуснаха клуба, а в състава бяха привлечени нови имена, които вече изиграха първи минути през миналия уикенд при драматичната загуба в гостуването на Чардафон в Габрово на старта на кампанията, като сега ще запишат дебют и пред родна публика. Четирима от Шумен 61 пък преминаха в Спартак, където със сигурност ще търсят добра изява, допълват от пресслужбата на шуменския клуб.

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