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Гергана Павлова и Рая Пашова на финал в София

  • 3 окт 2026 | 20:54
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Гергана Павлова и Рая Пашова на финал в София

Гергана Павлова и Рая Пашова се класираха за финала на двойки жени на международния турнир по бадминтон от "Future Series", който се провежда в зала "Европа" в столицата.

Националките победиха на полуфиналите представителките на Полша и втори поставени Юлия Пивовар и Дария Зимнол с 21:14, 17:21, 21:19.

Българите продължават на 1/4-финалите във всички дисциплини на турнира по бадминтон в София
Българите продължават на 1/4-финалите във всички дисциплини на турнира по бадминтон в София

Двубоят беше изключително оспорван, но в решителния трети гейм българките спечелиха с 21:19 и взеха крайния успех.

За титлата утре Павлова и Пашова ще играят срещу водачките в схемата Мария Корягина и Ярослава Ванцаровска (Украйна).

Останалите български състезатели отпаднаха на четвъртфиналите по-рано днес.

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