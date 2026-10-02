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Антоанета Костадинова спечели злато на 10 метра пистолет на Купа България по спортна стрелба

  • 2 окт 2026 | 20:22
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Антоанета Костадинова спечели злато на 10 метра пистолет на Купа България по спортна стрелба

Антоанета Костадинова (Светкавица) стана шампион при жените на пневматичен пистолет 10 метра на турнира по спортна стрелба за Купа България на стрелбищен комплекс “Гео Милев” в София. Втора остана съотборничката й и от Светкавица Мирослава Минчева, а трета е Зорница Бонева (Тракия).

Стоян Пушков (Бургас) спечели първото място на малокалибрен пистолет 2 х 30 при мъжете, следван от Самуил Донков и Димитър Събев.

Теа Илиева (Левски) триумфира на пушка 10 метра с нов държавен рекорд във финала - 251.8 точки.

Утре (събота) Купа България продължава със спортен пистолет -жени, въздушен пистолет -мъже и 3 х 20 пушка- жени.

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