Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Българите продължават на 1/4-финалите във всички дисциплини на турнира по бадминтон в София

  • 2 окт 2026 | 23:26
  • 298
  • 0
Българите продължават на 1/4-финалите във всички дисциплини на турнира по бадминтон в София

Българските състезатели продължават на четвъртфиналите във всички дисциплини на международния турнир по бадминтон от "Future Series", който се провежда в зала "Европа" в столицата.

При мъжете Димитър Янакиев и Илиян Стойнов се класираха сред най-добрите осем, след като днес записаха по две победи.

Номер 4 в схемата Янакиев спечели първо срещу Матю Уоринг (Шотландия) с 21:19, 21:6, след което елиминира и квалификанта Николай Шън Чжан (Дания) с 21:15, 21:7. Утре българинът ще играе срещу Елиел Мелери (Финландия).

Осмият поставен Илиян Стойнов победи последователно Нурулах Сарач (Турция) с 21:17, 21:13 и Бхаргав Сомасундара (Индия) с 12:21, 21:19, 21:8. Утре за място на полуфиналите той излиза срещу номер 3 Доминик Коприва (Чехия).

На двойки мъже Янакиев и Стойнов отпаднаха във втория кръг след поражение от третите поставени Андрия Додер и Сергей Лукич (Сърбия) с 22:24, 15:21.

На четвъртфиналите продължава номер 1 при жените Гергана Павлова, която надделя в оспорван мач над Мускаан Хан (Индия) с 14:21, 22:20, 24:22 и утре ще играе срещу датчанката Мари Вискович.

На двойки жени Павлова и Рая Пашова започват директно от четвъртфиналите.

Цветомир Стоянов е четвъртфиналист на две дисциплини - на смесени двойки с Таня Иванова и на мъже двойки с Евгени Панев.

Турнирът продължава в събота и неделя в бадминтон зала "Европа".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Антоанета Костадинова спечели злато на 10 метра пистолет на Купа България по спортна стрелба

Антоанета Костадинова спечели злато на 10 метра пистолет на Купа България по спортна стрелба

  • 2 окт 2026 | 20:22
  • 440
  • 1
С какво Карлос Насар е повече от другите, питат в Русе

С какво Карлос Насар е повече от другите, питат в Русе

  • 2 окт 2026 | 15:01
  • 1977
  • 5
Около 70 млади шахматисти от различни градове в страната се събират в Шумен за “Шахматна есен“

Около 70 млади шахматисти от различни градове в страната се събират в Шумен за “Шахматна есен“

  • 2 окт 2026 | 14:34
  • 614
  • 0
Хандбалният Шумен 61 очаква публиката да е осмият играч на отбора

Хандбалният Шумен 61 очаква публиката да е осмият играч на отбора

  • 2 окт 2026 | 12:55
  • 349
  • 0
Папазов: Българският спорт диша, благодарение на хазартните компании

Папазов: Българският спорт диша, благодарение на хазартните компании

  • 2 окт 2026 | 11:42
  • 5791
  • 44
Тежки разкрития от БОК: Къде са 160 000 лева?

Тежки разкрития от БОК: Къде са 160 000 лева?

  • 2 окт 2026 | 11:26
  • 6232
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски: Мотивиран съм на 100%! Футболистите са жадни да се докажат

Рибарски: Мотивиран съм на 100%! Футболистите са жадни да се докажат

  • 2 окт 2026 | 18:45
  • 14613
  • 95
Официално: Левски погаси всички дългове към НАП

Официално: Левски погаси всички дългове към НАП

  • 2 окт 2026 | 17:42
  • 14429
  • 367
Франция не успя да пречупи Италия в домакинския дебют на Зидан

Франция не успя да пречупи Италия в домакинския дебют на Зидан

  • 2 окт 2026 | 23:40
  • 7674
  • 15
Поредна вълнуваща вечер в Лигата на нациите

Поредна вълнуваща вечер в Лигата на нациите

  • 2 окт 2026 | 23:43
  • 18958
  • 3
Груев: Положението не е добре, но утре трябва да се види промяна

Груев: Положението не е добре, но утре трябва да се види промяна

  • 2 окт 2026 | 18:48
  • 6317
  • 19
ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

  • 2 окт 2026 | 12:13
  • 26423
  • 112