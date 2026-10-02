Българите продължават на 1/4-финалите във всички дисциплини на турнира по бадминтон в София

Българските състезатели продължават на четвъртфиналите във всички дисциплини на международния турнир по бадминтон от "Future Series", който се провежда в зала "Европа" в столицата.

При мъжете Димитър Янакиев и Илиян Стойнов се класираха сред най-добрите осем, след като днес записаха по две победи.

Номер 4 в схемата Янакиев спечели първо срещу Матю Уоринг (Шотландия) с 21:19, 21:6, след което елиминира и квалификанта Николай Шън Чжан (Дания) с 21:15, 21:7. Утре българинът ще играе срещу Елиел Мелери (Финландия).

Осмият поставен Илиян Стойнов победи последователно Нурулах Сарач (Турция) с 21:17, 21:13 и Бхаргав Сомасундара (Индия) с 12:21, 21:19, 21:8. Утре за място на полуфиналите той излиза срещу номер 3 Доминик Коприва (Чехия).

На двойки мъже Янакиев и Стойнов отпаднаха във втория кръг след поражение от третите поставени Андрия Додер и Сергей Лукич (Сърбия) с 22:24, 15:21.

На четвъртфиналите продължава номер 1 при жените Гергана Павлова, която надделя в оспорван мач над Мускаан Хан (Индия) с 14:21, 22:20, 24:22 и утре ще играе срещу датчанката Мари Вискович.

На двойки жени Павлова и Рая Пашова започват директно от четвъртфиналите.

Цветомир Стоянов е четвъртфиналист на две дисциплини - на смесени двойки с Таня Иванова и на мъже двойки с Евгени Панев.

Турнирът продължава в събота и неделя в бадминтон зала "Европа".

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