Бяла загуби у дома от израелския Колон

Бяла допусна домакинска загуба от израелския Колон с 32:34 (17:19) в първи мач от втория кръг на турнира за купата на Европейската хандбална федерация (ЕХФ) за жени. Реваншът е утре отново в "Арена Бяла" от 15:00 часа.

След относително равностойни първи 12 минути гостенките постепенно поеха контрола върху мача и натрупаха аванс от 18:12 в 25-ата минута. С добра серия от четири поредни гола българският шампион все пак съкрати пасива си до 17:19 на почивката.

Без победител в дербито на хандбалното първенство

Израелките започнаха по-силно през втората част и в 42-ата минута стигнаха до най-голямата си преднина при 28:21. Българките отново се активизираха и шест минути по-късно намалиха изоставането си до 27:29, като разликата се запази до края.

Новото бразилско попълнение Жаклин Анастасио беше най-резултатна за Бяла с 12 гола, а с 8 се отличи Лидия Ковачева.

Лиран Загури беше най-добра за Холон с 11 попадения.

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