Андрей Андреев е новият президент на Българската федерация по хандбал

Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал. Това стана на Редовното отчетно-изборно Общо събрание на БФХ, което се е провело на 27 септември в Габрово, съобщиха от федерацията. Андреев поема ръководството на федерацията от Росен Добрев, който беше начело на БФХ през последните пет години. Новият президент на Българската федерация по хандбал има дългогодишна връзка със спорта. Той започва състезателната си кариера през 1968 година в ХК Локомотив (Варна), преминава през всички възрастови формации и записва над 300 мача за мъжките отбори на Локомотив и Девня. Андрей Андреев е майстор на спорта.

В периода 1996–2024 година е съдия и делегат на Европейската хандбална федерация (EHF). Бил е председател на Националната съдийска колегия по хандбал и два пъти член на Управителния съвет на БФХ. По професия Андреев е радио-инженер. В продължение на три години е бил директор на завод в Комбинат "Електрон" (Варна), а от 2003 година до момента е собственик на фирма за недвижими имоти.

За вицепрезиденти на Българската федерация по хандбал бяха избрани доц. Емил Аврамов и Райчо Копривленски.

Доц. Емил Аврамов е доктор в Националната спортна академия "Васил Левски", катедра "Баскетбол, волейбол и хандбал". Той е "Мастер коуч" и дългогодишен треньор по хандбал, с професионален опит в подготовката и развитието на състезатели. Доц. Аврамов е дългогодишен преподавател и специалист в областта на теорията и методиката на спортната подготовка и хандбала. Райчо Копривленски е дългогодишен състезател по хандбал, преминал през всички национални отбори. От 2016 година е член на Управителния комитет на ХК Пирин 64 (Гоце Делчев).

Нов състав на Управителния съвет

В 13-членния Управителен съвет на Българската федерация по хандбал влизат:

Георги Валентинов – председател на УС на Локомотив (Мездра), електроинженер в АЕЦ "Козлодуй" и зам.-председател на Общински съвет – Мездра.

Йордан Димитров – дългогодишен треньор на шампионските гарнитури на Локомотив (Горна Оряховица), треньор по хандбал 3-то ниво.

Проф. Росица Димкова, д-р – международен делегат по хандбал към EHF от 2014 година и IHF от 2017 година. Член на Националната съдийска колегия към БФХ и преподавател във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Проф. Маргарита Апостолова, д-р – професор по молекулярна биология и бивш състезател по хандбал. Член на УС на БФХ от 2021 година.

Георги Дойчинов – международен съдия по хандбал към EHF и IHF, член на УС на БФХ от 2018 година и председател на СТК от 2012 година.

Йордан Джипов – председател на УС на ХК Кубрат, учител и дългогодишен треньор по хандбал, треньор по хандбал 4-то ниво.

Крум Руиков – бивш състезател и съдия по хандбал, бизнесмен в сферата на финансите и счетоводството.

Иван Белев – IT специалист, дългогодишен състезател на ХК ЦСКА и спортен директор в СКХ ЦСКА-Младост.

Инж. Румен Христов – бизнесмен и управител на фирма "М-Бус" ООД.

Цоньо Константинов – бизнесмен, бивш състезател по хандбал и бивш вицепрезидент на БФХ.

Новото ръководство заяви готовност да работи за развитието на хандбала в страната и за създаването на устойчиви условия за клубовете, състезателите и специалистите.

"Поемаме ръководството на Българската федерация по хандбал с ясното съзнание, че бъдещето на българския хандбал се изгражда с единство, последователност, професионализъм и отдаденост", заяви новият президент Андрей Андреев. "Пред федерацията стоят важни задачи – подкрепа и развитие на клубовете, работа с младите състезатели, треньорите и специалистите, разширяване на детско-юношеския хандбал и достойно представяне на България на международната сцена. Вярваме, че с общи усилия, конструктивен диалог и обединение около любовта към хандбала можем да поставим здрава основа за едно успешно бъдеще. Българският хандбал има история, традиции и хора, които ежедневно работят за неговото развитие. Оттук нататък предстои заедно да напишем следващата глава", допълни Андрей Андреев.

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