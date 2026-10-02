Де Бройне вдъхнови Белгия за класика над Турция

Белгия постигна убедителна победа с 3:0 над тима на Турция в среща от третия кръг на Група 1 в елитната Дивизия А на УЕФА Нации Лига. Домакините показаха завидна ефективност на стадион „Морис Дюфран“ в Лиеж, водени от своя вдъхновен капитан Кевин Де Бройне, който реализира две от попаденията в 10-ата и 59-ата минута. Точка на спора пред собствена публика сложи резервата Ромелу Лукаку, разписал се в 76-ата минута на сблъсъка.

Двубоят започна с ранен натиск на белгийците, който даде резултат още в десетата минута. Тогава Кевин Де Бройне комбинира на скорост с Доди Лукебакио в централната зона, напредна решително, елиминира противников бранител с рязък финт, нахлу в наказателното поле и с прецизен удар по земя матира турския вратар – 1:0.

Южните ни съседи определено имат за какво да съжаляват през първата част, тъй като организираха няколко отлични шанса пред противниковата врата, но белгийският страж Сенне Ламенс направи страхотни спасявания след опасни удари на Баръш Алпер Йълмаз и Мерих Демирал.

Най-чистото положение за гостите обаче дойде в 43-ата минута, когато Демирал направи умопомрачителен пропуск от броени метри. След остро центриране по земя на Абдюлкерим Бардакджъ покрай вратаря, непокритият на далечната греда бранител стреля по чудодеен начин над напречната греда на празна врата.

След почивката белгийският състав бързо охлади амбициите на своя опонент. В 59-ата минута Кевин Де Бройне овладя топката непосредствено пред наказателното поле и с прекрасен удар отбеляза в горния ляв ъгъл на вратата за 2:0.

Крайният резултат бе оформен четиринадесет минути преди изтичането на редовното време. Шарл Де Кетеларе беше отлично изведен отдясно в наказателното поле и центрира остро по земя пред самата вратарска линия, където връхлитащият Ромелу Лукаку засече топката в мрежата за класическото 3:0.

С този успех белгийците събират актив от 6 точки след три изиграни мача и се изкачват на второ място в подреждането. За състава на Турция ситуацията става изключително критична, тъй като хората на Винченцо Монтела записват трета поредна загуба в турнира и остават твърдо на последното четвърто място с 0 точки в актива си.

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Снимки: Gettyimages