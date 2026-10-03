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Дебютант донесе победата на Парагвай над Колумбия в контрола

  • 3 окт 2026 | 05:05
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Дебютант донесе победата на Парагвай над Колумбия в контрола

Националният отбор на Парагвай постигна престижен триумф с 1:0 над тима на Колумбия в международна приятелска среща, играна на стадион „Sports Illustrated Stadium в Ню Джърси, САЩ. Големият герой за „албироха“ стана 23-годишният нападател Уго Бенитес, който ознаменува своя официален дебют за мъжкия национален тим с победно попадение в 56-ата минута на сблъсъка.

Сблъсъкът започна по изключително драматичен начин още в петата минута, когато колумбийският страж Алдаир Кинтана се сблъска свирепо с парагвайски нападател в пеналтерията. Кинтана получи сериозна кървяща рана на главата, но след дълга лекарска намеса и поставяне на стабилна превръзка, успя да остане на терена.

Последваха минути на затишие, преди в 27-ата минута Парагвай да организира опасна атака отдясно, завършила с пас в пеналтерията към Хулио Енсисо, чийто удар обаче профуча покрай страничния стълб. Точно преди почивката Колумбия отвърна чрез Ясер Асприла, който отправи силен шут от средна дистанция, но парагвайският вратар Орландо Хил реагира с класа.

Второто полувреме стартира с бърз натиск на „гуараните“ и още в 47-ата минута техен далечен удар премина на броени сантиметри от горната греда.

"Гуараните" нанесоха своя удар в 56-ата минута, когато дебютантът Уго Бенитес бе изведен на отлична позиция пред вратата; първоначалният му силен изстрел бе отразен с лъвски рефлекс от Кинтана, но топката се върна право в нападателя, който при добавката хладнокръвно я копна в празната мрежа за 0:1.

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Снимки: Imago

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