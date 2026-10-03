Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Мерцедес с най-слабо състезателно темпо от водещите отбори в Малайзия

  • 3 окт 2026 | 06:38
  • 114
  • 0

Мерцедес въведе голям пакет с подобрения по W17 в началото на уикенда за Гран При на Бахрейн, който се провежда на пистата „Сепанг“ в Малайзия заради геополитическата ситуация в Близкия изток.

Въпреки тези промени Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели не останаха доволни от поведението на своите коли в хода на петъчните тренировки край Куала Лумпур. В тях и двамата имах проблеми с деградацията на гумите на Пирели, като това се вижда много ясно от техните състезателни симулации.

Мерцедес разкри големите си подобрения за Гран При на Бахрейн
Мерцедес разкри големите си подобрения за Гран При на Бахрейн

В дългите серии Сребърните стрели реално са били най-бавни от водещите отбор със средно изоставане от 0.18 секунди на обиколка спрямо Ред Бул, който се представи най-постоянно. На второ място с изоставане от 0.04 е Ферари, а на 0.01 зад Черните кончета е и Макларън, което отрежда на Мерцедес четвъртата позиция.

В една обиколка положението е доста по-позитивно за Сребърните стрели, въпреки че Ръсел и Антонели останаха едва седми и осми в края на петъчния ден. И двамата обаче допуснаха грешки в своите летящи обиколки с меките сликове, което се отрази на крайните им резултати, но данните показват, че те реално са били най-бързи с предимство от 0.03 пред Ред Бул. Важно е обаче да се отбележи, че Макс Верстапен изобщо не направи квалификационна симулация във втората тренировка, в която той се фокусира върху дългите серии. Иначе очакванията са битката за полпозишъна по-късно днес да бъде много оспорвана, тъй като водещите четири отбора са събрани в само една десета от секундата.

Зад тях Алпин и Рейсинг Булс отново се очаква да се водещите тимове в средата на колоната пред Ауди, Хаас и Уилямс. Астън Мартин демонстрира много силно темпо в една обиколка, което изкачва отбора пред Хаас и Уилямс, но в състезателните симулации отборът от Силвърстоун изоставаше. Най-бавен от всички както в една, така и в много обиколки беше екипът на Кадилак.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Тойота даде зелена светлина на Сами Паяри за пълна атака в рали "Сардиния"

Тойота даде зелена светлина на Сами Паяри за пълна атака в рали "Сардиния"

  • 2 окт 2026 | 21:58
  • 643
  • 0
Украйна сезира ФИА за нарушения на Руската автомобилна федерация

Украйна сезира ФИА за нарушения на Руската автомобилна федерация

  • 2 окт 2026 | 20:53
  • 1294
  • 0
Дъждове и наводнения провалиха деня в Купата на нациите в T4 Series

Дъждове и наводнения провалиха деня в Купата на нациите в T4 Series

  • 2 окт 2026 | 20:23
  • 883
  • 0
Жак Вилньов: Критиките са цената, която плащаш, за да водиш Ферари

Жак Вилньов: Критиките са цената, която плащаш, за да водиш Ферари

  • 2 окт 2026 | 19:46
  • 876
  • 0
Нювил свали Фурмо от върха в Сардиния в последната петъчна отсечка

Нювил свали Фурмо от върха в Сардиния в последната петъчна отсечка

  • 2 окт 2026 | 19:16
  • 2493
  • 1
Защо контузията на Такааки Накагами се оказва огромен проблем за Хонда

Защо контузията на Такааки Накагами се оказва огромен проблем за Хонда

  • 2 окт 2026 | 18:50
  • 599
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски: Мотивиран съм на 100%! Футболистите са жадни да се докажат

Рибарски: Мотивиран съм на 100%! Футболистите са жадни да се докажат

  • 2 окт 2026 | 18:45
  • 17703
  • 109
Официално: Левски погаси всички дългове към НАП

Официално: Левски погаси всички дългове към НАП

  • 2 окт 2026 | 17:42
  • 18109
  • 394
Франция не успя да пречупи Италия в домакинския дебют на Зидан

Франция не успя да пречупи Италия в домакинския дебют на Зидан

  • 2 окт 2026 | 23:40
  • 14782
  • 20
Поредна вълнуваща вечер в Лигата на нациите

Поредна вълнуваща вечер в Лигата на нациите

  • 2 окт 2026 | 23:43
  • 24394
  • 4
Груев: Положението не е добре, но утре трябва да се види промяна

Груев: Положението не е добре, но утре трябва да се види промяна

  • 2 окт 2026 | 18:48
  • 8483
  • 20
ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

  • 2 окт 2026 | 12:13
  • 28342
  • 118