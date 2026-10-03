Мерцедес с най-слабо състезателно темпо от водещите отбори в Малайзия

Мерцедес въведе голям пакет с подобрения по W17 в началото на уикенда за Гран При на Бахрейн, който се провежда на пистата „Сепанг“ в Малайзия заради геополитическата ситуация в Близкия изток.

Въпреки тези промени Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели не останаха доволни от поведението на своите коли в хода на петъчните тренировки край Куала Лумпур. В тях и двамата имах проблеми с деградацията на гумите на Пирели, като това се вижда много ясно от техните състезателни симулации.

Мерцедес разкри големите си подобрения за Гран При на Бахрейн

В дългите серии Сребърните стрели реално са били най-бавни от водещите отбор със средно изоставане от 0.18 секунди на обиколка спрямо Ред Бул, който се представи най-постоянно. На второ място с изоставане от 0.04 е Ферари, а на 0.01 зад Черните кончета е и Макларън, което отрежда на Мерцедес четвъртата позиция.

В една обиколка положението е доста по-позитивно за Сребърните стрели, въпреки че Ръсел и Антонели останаха едва седми и осми в края на петъчния ден. И двамата обаче допуснаха грешки в своите летящи обиколки с меките сликове, което се отрази на крайните им резултати, но данните показват, че те реално са били най-бързи с предимство от 0.03 пред Ред Бул. Важно е обаче да се отбележи, че Макс Верстапен изобщо не направи квалификационна симулация във втората тренировка, в която той се фокусира върху дългите серии. Иначе очакванията са битката за полпозишъна по-късно днес да бъде много оспорвана, тъй като водещите четири отбора са събрани в само една десета от секундата.

Зад тях Алпин и Рейсинг Булс отново се очаква да се водещите тимове в средата на колоната пред Ауди, Хаас и Уилямс. Астън Мартин демонстрира много силно темпо в една обиколка, което изкачва отбора пред Хаас и Уилямс, но в състезателните симулации отборът от Силвърстоун изоставаше. Най-бавен от всички както в една, така и в много обиколки беше екипът на Кадилак.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

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Снимки: Gettyimages