Хамилтън за Алонсо: Много пилоти в челото не могат да се сравняват с таланта му

Люис Хамилтън се изказа много ласкаво за Фернандо Алонсо, казвайки, че испанецът е по-талантлив от част от пилотите в челото на колоната във Формула 1, но в момента не може да демонстрира това с оглед трудностите на Астън Мартин.

„Има много пилоти в челото, които не могат да се сравняват с Фернандо като чист талант. Той просто не може да го покаже в момента“, заяви седемкратният шампион по адрес на своя бивш съотборник в Макларън.

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Повод за този коментар на Хамилтън стана решението на Алонсо да остане във Формула 1 и през 2027 година, като за него това ще е 24-ти сезон в световния шампионат от дебюта му през 2001 насам. Двукратният шампион отново ще бъде част от екипа на Астън Мартин, за който той се състезава вече четири години.

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Снимки: Imago