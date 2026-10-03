Оскар Пиастри е оптимист за потенциала на Макларън в Малайзия

Уикендът за Гран При на Бахрейн в Малайзия не започна по най-добрия възможен начин за отбора на Макларън, след като Оскар Пиастри и Ландо Норис се класираха едва 11-ти и 12-ти в първата тренировка. Във втория час за подготовка на „Сепанг“ обаче двамата показаха сериозен напредък, като Пиастри зае шестото място, а Норис влезе в тройката.

Working through the hot temperatures at track 🥵#McLarenF1 | #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/EJjxFLwSGr — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) October 2, 2026

Този скок напред дава надежди на Пиастри, че Макларън има потенциала да бъде в челото по време на важните сесии в Малайзия. По думите на австралиеца разликите между водещите четири отбора са много малки и е ред на Макларън да бъде начело.

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„Мисля, че е много оспорвано между водещите четири отбора. Ред Бул изглеждаха много силни през целия ден, Мерцедес също бяха силни на моменти и Ферари, разбира се. Така че всеки е имал своя ред да бъде силен.



„Мисля, че ние сме малко зад тях, но направихме огромен прогрес между двете тренировки, така че се надявам да запазим тази крива на развитие и ще видим къде ще завършим. Във втората тренировка определено изглеждахме по-добре, отколкото в първата. В нея страдахме много, да сме честни.



„Втората тренировка беше интересна, защото всички очаквахме дъжд, който не дойде, така че изборът на гуми и всичко беше по-различно от обичайното. Но изглеждахме приемливо. Не знам какъв е случаят с дългите серии, наистина, но беше интересен първи ден“, каза Пиастри.

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Снимки: Gettyimages