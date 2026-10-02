Антонели с интересно признание за състезанието си в Азербайджан

Андреа Кими Антонели направи интересно признание за състезанието, което направи в Гран При на Азербайджан миналата седмица. Италианецът финишира пети в Баку, след като стартира едва 16-ти заради катастрофа по време на квалификацията.

Дори и да е "вечно втори" до края на сезона, Антонели пак ще е шампион

След този инцидент мнозина очакваха лидерът в шампионата да повтори карането си от Гран При на Италия, където спечели от 19-то място на старта. В Баку обаче това не се случи и Антонели финишира пети, а преди началото на уикенда за Гран При на Бахрейн в Малайзия той разкри, че съвсем съзнателно е решил да кара по спокойно в надпреварата край бреговете на Каспийско море.

Мерцедес разкри големите си подобрения за Гран При на Бахрейн

„Не мисля, че Кими отпреди 12 месеца щеше да бъде способен на това каране в Баку. Мисля, че беше един от онези уикенди и едно от онези състезания, в които просто трябва да приемеш, че не можеш да караш на лимита. Да, аз карах под него, но това беше напълно съзнателно решение, което взех след старта на състезанието.



„Не се чувствах уверен да натискам на 100% през цялото време. Не исках да допускам грешки през цялото време, затова взех това съзнателно решение. Беше едно от онези състезания, в които трябва да съм доволен от петото място, защото, в този случай, можеше да е много по-зле.



„Можеше на отпадна, но все пак беше добро каране и добри точки, които ще направят разлика в края на сезона. Но определено, гледайки назад към състезанието, смятам, че е много по-добре, отколкото мислех веднага след финала.



„Не обичам да карам под лимита. Чувствах се твърде бавен, но поуките в тези ситуации са важни. Трябва да се примириш с резултата, дори и да не го очакваш или искаш. Примирах се с петото място, научих повече за себе си, за начина ми на мислене, как реагирам в определени ситуации и вярвайте ми, беше много трудно да взема това решение просто да седя след старта.



„Баку беше първият случай, в който си казах: „Виж, просто поеми възможно най-малко рискове и се възползвай от грешките на другите, просто финиширай“. В крайна сметка беше много накъсан уикенд с всичко, което се обърка още от първата тренировка. Загуби време и в двете тренировки в четвъртък, след което се блъснах в квалификацията“, каза Антонели пред репортерите в Малайзия.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages