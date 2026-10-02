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И Франко Колапинто с наказание за нов двигател в Малайзия

  • 2 окт 2026 | 08:43
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И Франко Колапинто с наказание за нов двигател в Малайзия

Освен Арвид Линдблад и Исак Хаджар, за които се знаеше, че ще бъдат преместени назад на стартовата решетка на Гран При на Бахрейн заради използването на допълнителни компоненти в задвижващите си систем, Франко Колапинто също ще получи такава санкция.

Аржентинецът стартира уикенда на пистата „Сепанг“ в Малайзия с нов двигател с вътрешно горене, който е неговият първи допълнителен за сезона и му носи наказание от десет места. Отделно пилотът на Алпин има санкция от пет позиции заради предизвикания от него инцидент в Баку миналата седмица.

Ясно е наказанието на Франко Колапинто за мелето в Баку
Ясно е наказанието на Франко Колапинто за мелето в Баку

Хаджар ще бъде наказан с пет места, защото има нов двигател с вътрешно горене, но за него той е третият допълнителен за сезона и затова санкцията е по-малка. В същото време Линдблад има нов двигател с вътрешно горене, нов турбокомпресор и нова изпускателна система, като всички те са допълнителни и му носят общо наказание от 30 позиции. Британецът има и нов спомагателен компонент, но той е последният му разрешен за годината и съответно няма наказание за него.

Макс Верстапен над всички при завръщането на Формула 1 в Малайзия
Макс Верстапен над всички при завръщането на Формула 1 в Малайзия

Последният пилот с нови компоненти в задвижващата си система този уикенд е Валтери Ботас от Кадилак, който получи нов двигател и нов турбокомпресор. И двата елемента обаче са в рамките на разрешените за сезона и съответно финландецът няма да бъде санкциониран този уикенд.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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