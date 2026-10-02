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Мартин Методиев: Сериозен противник – труден мач

  • 2 окт 2026 | 08:09
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Мартин Методиев: Сериозен противник – труден мач

В неделя, Бдин (Видин) приема едноименния тим на Монтана. Срещата е от предварителния кръг на турнира за купата на България.  

„Сериозен противник – труден мач. Ще излезем срещу отбор, който само до преди няколко месеца беше в елита на родния футбол. Сега се състезава във второто ниво. Интензитетът в него е доста над този в Трета лига, където сме ние. Това означава, че съперникът е отлично подготвен физически. Ние трябва да дадем всичко от себе си, за да му се противопоставим. Разбира се, искаме да продължим в следващия кръг на турнира“, коментира пред Sportal.bg Мартин Методиев, треньор на бдинци.

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