Бдин подчини Павликени

Бдин (Видин) спечели у дома с 3:2 над едноименния тим на Павликени. Срещата е от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига. Домакините владееха инициативата. Освен петте гола имаше още критични моменти пред вратите, най вече пред тази на гостите. Те дръпнаха напред с попадение на Ростислав Данчев в 20-ата минута. След още толкова време, Стойчо Стойков изравни. За четвърт час след почивката, Радослав Захариев се разписа два пъти. Борислав Стоянов вкара втория гол за Павликени в 76-ата минута.

Снимка: bdinvidin.bg

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google