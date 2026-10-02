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Димитър Трендафилов: Добри са

  • 2 окт 2026 | 08:05
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Димитър Трендафилов: Добри са

В неделя, Бенковски (Исперих) приема Академик (Свищов). Срещата е от предварителния кръг на турнира за купата на България.

„Турнирните мачове са различни от тези за първенство. Изискват максимална концентрация, защото всяка грешка може да бъде наказана и това да се окаже решаващо за крайния резултат. Ще излезем срещу добър отбор, който залага на футбола. Играе раздвижено, стреми се да владее инициативата. Ние също имаме своите достойнства. Излизаме да се надиграваме. Ще се борим за победата за да зарадваме хората, които ни подкрепят от трибуните“, коментира пред Sportal.bg Димитър Трендафилов, треньор на Бенковски.

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