Повреден автобус провали мач за купата на АФЛ

В Исперих, местния Бенковски и Септември (Драгоево) не изиграха насрочения за днес помежду им. Срещата е от втория квалификационен кръг на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

В клубния сайт на Бенковски излезе официално съобщение. Публикуваме го без редакторска намеса.

Уважаеми привърженици,

Информираме ви, че мачът от Втори кръг за Купата на Аматьорската футболна лига срещу отбора на ФК Септември (Драгоево), който трябваше да се проведе днес от 16:00 ч. на Градски стадион Исперих, НЯМА да се състои.

Причината за отмяната е непредвидена повреда на автобуса на гостите от Драгоево, поради която те не успяха да пристигнат навреме за срещата.

Съгласно правилника на БФС, на нашия отбор бе присъдена СЛУЖЕБНА ПОБЕДА с резултат 3:0.

Така "Бенковски" продължава напред в турнира за Купата!

Благодарим ви за разбирането и подкрепата!

Снимка: fcbenkovskiisperih.com

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