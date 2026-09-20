Бенковски обърна Устрем

Бенковски (Исперих) надви у дома Устрем (Дончево) с 3:2. Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига. Противно на крайния резултат, гостите започнаха по-добре. Иван Цачев им даде преднина в 8-ата минута. Секунди по-късно, Преслав Славков изпрати за втори път топката в мрежата на домакините. В 18-ата минута съдията отсъди дузпа и Павел Георгиев я вкара – 1:2. Равенството беше възстановено от Радослав Димитров в края на първото полувреме. В 71-ата минута футболист на Бенковски пак реализира, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада. Развръзката настъпи в 86-ата минута, когато Павел Георгиев вкара от дузпа за окончателното 3:2.

Снимка: fcbenkovskiisperih.com

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