Николай Боянов: Много труден мач

В неделя, Партизан (Червен бряг) ще играе в Плевен с втория отбор на местния Спартак. Срещата е от седмия кръг на Северозападна Трета лига.

„Ще играем срещу млади момчета. Победиха ни с категоричен резултат – 3:0 в приятелска среща преди началото на сезона. Очаквам много труден мач за нас. Трябва много сериозно да се подготвим. На терена е нужно да сме пределно концентрирани до последния съдийски сигнал. Естествено ще направим възможното да се поздравим с успех“, коментира пред Sportal.bg Николай Боянов, треньор на Партизан.

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