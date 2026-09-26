Партизан и Локо (Мездра) останаха непобедени

2:2 приключиха в Червен бряг, местния Партизан и Локомотив (Мездра). След днешната среща от шестия кръг на Северозападната Трета лига, двата отбора продължават да са без загуба от началото на сезона. „Железничарите“ владееха инициативата. Васил Калоянов им даде преднина в 8-ата минута. В 35-ата Румен Миков възстанови равенството. В средата на втората част, Валдемар Лашков отново даде аванс на Локомотив. Васил Тошев фиксира хикса с попадението си в 84-ата минута. Имаше и други критични моменти пред вратите.

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