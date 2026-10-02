Иван Редовски: Гледат към Първа лига

Утре Балкан (Ботевград) приема Фратрия (Варна). Срещата е от предварителния кръг на турнира за купата на България.

„Излизаме срещу един от най-сериозните отбори във Втора лига. Фратрия е организиран и подреден клуб. От началото на сезона са допуснали само една загуба – още в първия кръг на първенството. Това показва, че сега са в добра форма. Сред фаворитите са за първото място. Ще играем на нашия стадион. Лошият терен ще е от помощ за нас. Дано да се получи хубав мач и ако можем да продължим в следващия кръг. Имаме здравословни проблеми – контузени са Павел Петков и Владимир Тенев. Очаквам Георги Пашов да е напълно възстановен и да се завърне на терена“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент и старши треньор на ботевградчани.

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