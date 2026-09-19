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Без победител в Ботевград

  • 19 сеп 2026 | 19:45
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Без победител в Ботевград

2:2 приключиха в Ботевград, местния Балкан и Сливнишки герой (Сливница). Срещата е от осмия кръг на Югозападната Трета лига. Стана интригуващ двубой, с критични моменти пред вратите. Мартин Пасалидис даде преднина на домакините с попадението си в 17-ата минута. В 53-ата, Йордан Тодоров изравни от дузпа. Ботенградчани натискаха, но пък съперника им контраатакуваше опасно. Мартин Тошев вкара топката в мрежата на Балкан, но съдията вече беше свирил фаул за домакините. Само за секунди, два опасни удара към вратата на сливнишкия тим. В 86-ата минута Христо Панчев завърши с гол атака на гостите. В даденото от съдията продължение Владимир Тенев реализира изравнителното попадение.

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