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  3. Балкан елиминира носителя на купата на АФЛ

Балкан елиминира носителя на купата на АФЛ

  • 23 сеп 2026 | 16:21
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Балкан елиминира носителя на купата на АФЛ

В Ботевград, местния Балкан отстрани с 2:0 Ботев (Ихтиман), който е последния победител в турнира за купата на Аматьорската лига. Днешният двубой е полуфинал на Област София от настоящото издание на надпреварата. Заслужен успех за домакините с оглед събитията на терена. Гостите започнаха по-активно и двете полувремена, но след това, ботевградчани бяха по-добри. Развръзката настъпи след почивката. Мартин Пасалидис откри резултата с удар от далеч в 67-ата минута. Десетина по-късно, Калоян Бонев се устреми сам срещу вратаря от центъра на терена и реализира второто попадение. Имаше и други критични моменти пред вратите, повечето пред ихтиманската голлиния. В 15-ата минута, топката срещна и гредата на вратата на Ботев.

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