Танчо Калпаков: Предстои най-трудният ни двубой

Утре, едноименния тим на Крумовград приема Спартак (Плевен). Срещата е от предварителния кръг на турнира за купата на България.

„Направихме добри игри и постигнахме резултати от началото на сезона. Предстои обаче може би най-сериозния ни двубой до момента. Разликата между Втора и Трета лига е чувствителна. А ще излезем именно срещу съперник от второто ниво. Двубоят е турнирен и трябва да бъде излъчен победител от него. Ще ни е доста трудно. Трябва да сме пределно концентрирани през всичките 90 минути. Естествено, че искаме да спечелим и да продължим участието си в турнира“, коментира пред Sportal.bg Танчо Калпаков, треньор на Крумовград.

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