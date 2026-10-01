Димитрис Итудис след драматичния успех над Реал Мадрид: Победихме ги два пъти в един мач

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис остана изключително доволен от характера, показан от неговия тима при драматичния успех със 102:98 над испанския гигант Реал Мадрид в „Арена София“. Израелският тим натрупва аванс, но допусна частичен обрат, преди да пречупи съперника си в заключителните минути на сблъсъка от Евролигата.

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„Изглежда — и казвам това с доза хумор — че победихме Реал Мадрид два пъти в един и същ мач. Започнахме страхотно в атака и защита, но през третата част загубихме преднината, която бяхме изградили толкова добре. По време на таймаута си казахме, че това е мач за характера и трябва да се върнем в играта, а не да се пречупим. Момчетата заслужават огромни поздравления“, заяви гръцкият специалист.

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Итудис акцентира върху реакцията на отбора в решителните моменти и тактическите корекции, които са довели до пречупването на „кралския клуб“. Наред с това наставникът отличи дълбочината в състава си и специално подчерта ролята на играчите от пейката, сред които Бруно Кабокло и Карингтън.

„В четвъртата част се проявиха нашият характер и различният ни подход. В даден момент бяхме станали твърде статични, но бързо осъзнахме къде трябва да ги атакуваме. Разполагаме с трима основни плеймейкъри в лицето на Томаш Саторански, Василие Мицич и Илайджа Брайант, което ни дава голям баланс и сваля напрежението. Доказахме, че имаме дълбочина и качество да играем на най-високо ниво“, допълни треньорът.

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„Беше чудесно, че имаше около 4000 души и страхотна атмосфера тук, в София. Благодарим от все сърце и на феновете, които дойдоха от Израел. Това е само началото, но тази победа и начинът, по който я постигнахме, са изключително важни за нас“, завърши Итудис.

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