Иш Уейнрайт: Най-важно днес бе да победим

Апоел Тел Авив постигна изключително ценна и драматична победа над Реал Мадрид със 102:98 в "Арена София" в поредния оспорван двубой на тима. Тимът показа характер и стабилност в решаващите минути, за да пречупи испанския гигант.

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След края на срещата Иш Уейнрайт сподели мнението си за оспорвания мач.

„Бих казал просто победата. Победихме, независимо от всичко. Те направиха страхотна серия, но ние се борихме, върнахме си преднината и си свършихме работата“, коментира той.

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За израелския клуб това бе втори пореден успех, запитан за инерцията, която отборът набира, той сподели: „Чувството е добро, но сезонът е дълъг. Този уикенд ни предстои израелски мач, така че ще караме стъпка по стъпка, мач за мач.“

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