Аржентина се развихри в голово шоу срещу Боливия

Селекцията на Аржентина записа категоричен и изразителен успех с 4:0 срещу Боливия в приятелска среща, изиграна на стадион „Марио Алберто Кемпес“ в Кордоба. „Албиселесте“ наложиха тотална доминация от първата до последната минута и зарадваха феновете си с красив и ефективен атакуващ футбол, като можеха да запишат и по-изразителен успех. Точни за победителите бяха Лаутаро Мартинес ('19), Нико Пас ('29), Кристиан Ромеро ('54) и Хосе Мануел Лопес ('87).
Домакините откриха резултата още в 19-ата минута. Нападателят Лаутаро Мартинес получи топката пред наказателното поле, демонстрира страхотна класа, като технично се измъкна от опеката на преките си пазачи и с прецизен удар по земя не остави шансове на боливийския страж за 1:0.
Само десет минути по-късно авансът на домакините беше удвоен след страхотна акция. Подаване в коридор на Есикел Паласиос разсече отбраната на гостите и намери Нико Пас зад защитата. Младият талант много елегантно копна топката над плонжа на излезлия напред вратар за 2:0.
След подновяването на играта картината на терена не се промени и в 54-ата минута Аржентина направи резултата класически. При отлично центриране от фаул бранителят Кристиан Ромеро се оказа най-съобразителен в наказателното поле, изпревари персоналния си пазач и с премерен удар с глава заби топката в мрежата за 3:0.
В 85-ата минута гол на влезлия като резерва Хосе Мануел Лопес беше отменен, тъй като нападателят бе в засада.
Четвъртият гол обаче не закъсня и той бе дело именно на Лопес в 87-ата минута. Той получи дълъг пас, успя мощно да се пребори със защитник в наказателното поле и веднага стреля силно във вратата, оформяйки крайното 4:0 под бурните аплодисменти на трибуните.
Така Аржентина успя бързо да забрави разочарованието от загубения финал на Световното и отново зарадва привържениците си с голово шоу. За "албиселесте" предстоят още две проверки в следващите дни срещу Буркина Фасо и Бенин, като втората ще е и своеобразен бенефис на голямата звезда Лионел Меси.
Боливия пък има предвидена още една контрола на 5 октомври с Гамбия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google