Чави: Не трябва да се страхуваме от Гърция, но трябва да ги уважаваме

Старши треньорът на националния отбор на Нидерландия Чави Ернандес подчерта, че отборът му не трябва да се страхува от следващия си съперник в турнира Лига на нациите - Гърция.

„Не трябва да се страхуваме от Гърция, но трябва да ги уважаваме. Те се справят добре, разполагат с много талантливи играчи, особено в атака. Ще бъде трудно“, каза той, цитиран от официалния сайт на ФИФА.

Двубоят ще пропусне Ян Ппл ван Хеке, който получи контузия в мача срещу Сърбия.

"Той е боец ​​и се опита да продължи да тренира през последните няколко дни, но днес на тренировката стана ясно, че болката е твърде силна. Жалко е, че отпада от състава“, добави Чави.

Гърция победи последователно Сърбия и Германия като гост и оглави групата с шест точки, докато "лалетата" са четири след реми с Бундестима и успех над сърбите.

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Снимки: Imago