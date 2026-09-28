Треньорът на Естония: Няма смисъл да гледаме ранкинга

Слушай на живо: България - Естония

Селекционерът на Естония Юрген Хен даде официалната си пресконференция преди двубоя срещу България в Лига на нациите. Срещата между двата тима е на 29 септември (вторник) от 21:45 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

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"Нормално е всички отбори да не са в оптимална форма, защото това не е обичайна ситуация. За нас е важно да се фокусираме върху предстоящите двубои. Няма смисъл да гледаме ранкинга на отборите. След първите мачове в групата не искам да правя изводи. Има още пет срещи, които трябва да се изиграят. Може би след това ще можем да правим изводи", коментира треньорът на Естония.

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След първите мачове в групата Естония дели втората позиция в класирането с тима на Исландия с по 1 точка. Лидер е Люксембург с 3 точки, докато България е без точков актив.

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