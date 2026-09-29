Вилфредо Леон след поредния триумф на Евроволей: Искам да постигна възможно най-много

Полският национален отбор по волейбол за мъже защити европейската си титла, след като надигра Франция с 3:1 във финалния сблъсък на ЦЕВ Енел Евроволей 2026. Пред 11 118 зрители в зала „Унипол Форум Асаго“ в Милано, в основата на поредната златна страница за страната отново бе голямата звезда Вилфредо Леон. 33-годишният посрещач за втори пореден път бе отличен с наградата за Най-полезен играч (МВП) на първенството на Стария континент.

За Леон това отличие носи много по-дълбок смисъл от поредния трофей във витрината. То е възнаграждение за пет изтощителни месеца с представителния тим, белязани от тежки жертви и постоянна подкрепа от най-близките му хора. Веднага след края на церемонията по награждаването волейболистът посвети успеха на Бог, своето семейство и верните фенове.

„Усещането е невероятно и означава изключително много за мен. Бяха пет изключително тежки месеца с националния отбор и да завършим по този начин е просто фантастично. Хората не виждат всичко отстрани, но ние вложихме страшно много труд и лишения. Трябваше да напусна дома си и съпругата си, която по време на моето отсъствие се грижи сама за четирите ни деца, кучето и котките. Не беше лесно да запазя пълна концентрация за мачовете и тренировките, докато мислите ми бяха у дома, а успоредно с това се борех и с физически болки. Беше наистина трудно.“„Да защитим златните медали и отново да спечеля приза за МВП е нещо страхотно. Дори някои да кажат, че не съм играл във всички геймове – ние почти винаги печелехме с 3:0, само на финала дадохме един гейм. Какво повече мога да добавя? Невероятно е.“

Роденият в Куба посрещач, който защитава цветовете на Полша от 2019 година, за пореден път доказа ролята си на ключов лидер. Освен двете си европейски титли от 2023 и 2026 г., той има във визитката си два бронзови медала от европейски първенства (2019 и 2021 г.), сребро от Олимпийските игри в Париж 2024 и бронз от Световното първенство през 2025 г.

По време на Евроволей 2026 Леон отбеляза впечатляващите 73 точки (59 в атака при 53,15% успеваемост, 11 аса и 3 блокади). В големия финал срещу Франция той се отчете с 13 точки, четири от които директно от начален удар, преди отново да вдигне индивидуалния приз за номер едно – точно както направи и преди три години в Рим.

Зад блясъка на медалите обаче стои сериозна лична история. В края на май, точно преди старта на лагера с националния отбор, Леон и съпругата му Малгожата посрещнаха четвъртото си дете. Въпреки това състезателят прекара поредното дълго лято на път, далеч от дома, което прави този успех още по-емоционален за него.

Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция

„Посвещавам медала първо на Бог, защото Той ми дава сили да стоя здраво стъпил на земята и да не се предавам в трудните моменти. Второ, на моето семейство за цялата подкрепа и свободата да бъда тук и да покажа на какво съм способен. И трето, на привържениците – те напълно го заслужават, защото бяха с нас навсякъде от самото начало.“

Вилфредо Леон MVP на ЕвроВолей 2026 за мъже

Триумфът в Милано донесе и десето юбилейно отличие за Полша под ръководството на старши треньора Никола Гърбич. Откакто пое отбора, сръбският специалист го превърна в неизменен претендент за върха и го задържа на първо място в световната ранглиста. За Леон високите очаквания не са бреме, а стимул.

MVP Вилфредо Леон: Постигнахме всичко през 2026 година!

„Не приемам успехите като напрежение, а като предизвикателство. Колкото повече време работим заедно с Гърбич, толкова повече искаме да побеждаваме. Не знам кога и как ще сложа край на кариерата си, но се надявам това да стане с още златни медали. Искам да бъда играч, който е постигнал абсолютно всичко възможно.“

Златото от шампионата осигури на Полша и директна квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. След среброто в Париж, олимпийската титла остава единственият голям връх, който волейболната звезда все още преследва.

„Това класиране ми дава допълнителна енергия. От днес насетне мислите ми ще са насочени основно към Лос Анджелис. Другите турнири също остават важни, тъй като искам да печеля още отличия, но основната ми задача ще бъде да подготвя тялото си по най-добрия начин за Олимпиадата.“

На 33 години, с поредна купа и индивидуално признание, Вилфредо Леон продължава да гледа единствено напред към следващите големи върхове.

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