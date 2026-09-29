Мартин Атанасов започна с Олимпиакос

Националът Мартин Атанасов днес се присъедини към съотборниците си в Олимпиакос (Пирея).

Световният вицешампион с България от 2025 година през новия сезон ще гони титлата на Гърция с Олимпиакос, който ще бъде воден от бившия старши треньор на Хебър (Пазарджик) Алберто Джулиани.

Разпределител на Олимпиакос ще е Микеле Баранович, който също преди години бе част от Хебър (Пазарджик).

“Здравей Олимпиакос. Аз съм Мартин Атанасов и съм тук в Гърция. Нямам търпение да започнем заедно новия сезон и да се срещна с всички фенове в залата. Ще се видим скоро!”, заяви Мартин Атанасов при пристигането си в Пирея.

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