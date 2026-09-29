Алекс и Мони Николови започнаха тренировки с Лубе

Александър и Симеон Николови днес направиха първата си тренировка с вицешампиона на Италия Кучине Лубе (Чивитанова).

Двамата български национали пристигнаха вчера в Италия, а днес се включиха в заниманията на отбора.

Вчера Мони Николов бе приветстван в залата на Лубе от старши треньора Джампаоло Медей.

Мони Николов се присъедини към Лубе

Така подготовката на Лубе навлиза в същинската си фаза, след като постепенно към състава се присъединиха националите, които имаха ангажименти с отборите си през лятото. За Алекс Николов това е завръщане в добре позната обстановка, след като започва 5-и пореден сезон с екипа на Лубе.

За Мони Николов започва първи сезон в италианската Суперлига.

Освен двамата българи към тренировките на Лубе ще се присъединят канадците Ерик Льопки и Джаксън Хау, както и Антонин Климеш и Миран Куюнджич. Максим Тонконох вече е в Чивитанова и досега се подготвяше индивидуално. В четвъртък се очаква групата да бъде допълнена и от италианските национали Фабио Балазо и Матия Ботоло.

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Още в сряда Алекс и Мони Николов могат да получат първите си игрови минути след Евроволей. Лубе ще проведе съвместна тренировка с Юаса Батъри (Гротацолина) в „ПалаСавели“ в Порто Сан Джорджо. Това ще бъде вторият предсезонен тест между двата тима.

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В неделя, 4 октомври, предстои и първата контрола на Лубе в тази фаза от подготовката. Съперник в „ПалаЧарапика“ в Сан Северино Марке ще бъде Чистерна Волей.

Лубе вече влиза в заключителния етап от подготовката си. На 10 и 11 октомври отборът ще участва и в силния предсезонен турнир в Йези, преди началото на новия сезон в Суперлигата.

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