Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Алекс и Мони Николови започнаха тренировки с Лубе

  • 29 сеп 2026 | 14:47
  • 1628
  • 3

Александър и Симеон Николови днес направиха първата си тренировка с вицешампиона на Италия Кучине Лубе (Чивитанова).

Двамата български национали пристигнаха вчера в Италия, а днес се включиха в заниманията на отбора.

Вчера Мони Николов бе приветстван в залата на Лубе от старши треньора Джампаоло Медей.

Мони Николов се присъедини към Лубе
Мони Николов се присъедини към Лубе

Така подготовката на Лубе навлиза в същинската си фаза, след като постепенно към състава се присъединиха националите, които имаха ангажименти с отборите си през лятото. За Алекс Николов това е завръщане в добре позната обстановка, след като започва 5-и пореден сезон с екипа на Лубе.

За Мони Николов започва първи сезон в италианската Суперлига.

Освен двамата българи към тренировките на Лубе ще се присъединят канадците Ерик Льопки и Джаксън Хау, както и Антонин Климеш и Миран Куюнджич. Максим Тонконох вече е в Чивитанова и досега се подготвяше индивидуално. В четвъртък се очаква групата да бъде допълнена и от италианските национали Фабио Балазо и Матия Ботоло.

Александър Николов с надъхващо послание: Благодаря България!
Александър Николов с надъхващо послание: Благодаря България!

Още в сряда Алекс и Мони Николов могат да получат първите си игрови минути след Евроволей. Лубе ще проведе съвместна тренировка с Юаса Батъри (Гротацолина) в „ПалаСавели“ в Порто Сан Джорджо. Това ще бъде вторият предсезонен тест между двата тима.

Бизнес сервисът на Алекс и Мони Николови
Бизнес сервисът на Алекс и Мони Николови

В неделя, 4 октомври, предстои и първата контрола на Лубе в тази фаза от подготовката. Съперник в „ПалаЧарапика“ в Сан Северино Марке ще бъде Чистерна Волей.

Лубе вече влиза в заключителния етап от подготовката си. На 10 и 11 октомври отборът ще участва и в силния предсезонен турнир в Йези, преди началото на новия сезон в Суперлигата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Мартин Атанасов започна с Олимпиакос

Мартин Атанасов започна с Олимпиакос

  • 29 сеп 2026 | 15:53
  • 954
  • 0
Алекс Николов: Да тренирам с Мони в „Евросуоле Форум“ е невероятно преживяване

Алекс Николов: Да тренирам с Мони в „Евросуоле Форум“ е невероятно преживяване

  • 29 сеп 2026 | 15:10
  • 1866
  • 1
217-сантиметровият великан, който победи мрака: Бартоломей Лемански и триумфалното му завръщане на върха

217-сантиметровият великан, който победи мрака: Бартоломей Лемански и триумфалното му завръщане на върха

  • 29 сеп 2026 | 14:20
  • 3002
  • 1
Никола Гърбич вече чака в Лос Анджелис 2028

Никола Гърбич вече чака в Лос Анджелис 2028

  • 29 сеп 2026 | 13:44
  • 630
  • 0
Футбол, минифутбол и волейбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

Футбол, минифутбол и волейбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

  • 29 сеп 2026 | 12:31
  • 523
  • 0
България трябва да е сред поставените 8 отбора за жребия на Мондиал 2027

България трябва да е сред поставените 8 отбора за жребия на Мондиал 2027

  • 29 сеп 2026 | 11:57
  • 7952
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА обяви новия треньор и неговите помощници

Официално: ЦСКА обяви новия треньор и неговите помощници

  • 29 сеп 2026 | 14:57
  • 9147
  • 38
Победа и нищо друго!

Победа и нищо друго!

  • 29 сеп 2026 | 07:20
  • 17589
  • 150
Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

  • 29 сеп 2026 | 07:40
  • 8050
  • 2
Никола Илиев преди Чехия: Имаме недовършена работа, отиваме за победа

Никола Илиев преди Чехия: Имаме недовършена работа, отиваме за победа

  • 29 сеп 2026 | 10:26
  • 7270
  • 10
България трябва да е сред поставените 8 отбора за жребия на Мондиал 2027

България трябва да е сред поставените 8 отбора за жребия на Мондиал 2027

  • 29 сеп 2026 | 11:57
  • 7952
  • 7
Асен Митков: Ще бъде много трудно, но ни трябва добър резултат

Асен Митков: Ще бъде много трудно, но ни трябва добър резултат

  • 29 сеп 2026 | 10:22
  • 5864
  • 7