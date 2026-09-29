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Алекс Николов: Да тренирам с Мони в „Евросуоле Форум“ е невероятно преживяване

  • 29 сеп 2026 | 15:10
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Волейболният гранд Кучине Лубе (Чивитанова) постепенно събира пълния си състав в зала „Евросуоле Форум“, след като първата група национални състезатели се завърна от ангажиментите си на първенството на НОРСЕКА и Европейския шампионат. Воденият от старши треньора Джампаоло Медей и кондиционния специалист Макс Мераци тим вече провежда двуразови занимания.

В състава за предстоящата съвместна тренировъчна среща в сряда, 30 септември, от 18:00 часа попадат Джаксън Хау, Антонин Климеш, Миран Куюнджич, братята Алекс и Симеон Николови, както и Максим Тонконог. Съперник отново ще бъде Юаса Батери Гротадзолина, воден от Масимилиано Ортенци. По решение на домакините проверката ще се състои в спортната зала „Паласпорт“ в Гротадзолина, а не в предварително обявената „ПалаСавели“. Това ще бъде втори предсезонен сблъсък между двата тима след спаринга в Чивитанова миналата събота.

Към момента извън строя остават Ерик Льопки, чието пристигане в града се очаква утре, както и италианските национали Фабио Балазо и Матия Ботоло, които ще се присъединят към клубните си съотборници в четвъртък, 1 октомври.

След натоварено лято с националния отбор на България, посрещачът Алекс Николов демонстрира отлична форма и не скри вълнението си от възможността да играе рамо до рамо с по-малкия си брат Симеон.

Алекс и Мони Николови започнаха тренировки с Лубе
Алекс и Мони Николови започнаха тренировки с Лубе

„Да тренирам с Мони в „Евросуоле Форум“ е невероятно преживяване. Чувствам се страхотно – това е моят дом, а сега и той е тук с мен. Разликата наистина се усеща. Сутрешното занимание беше много емоционално и усетих изключително позитивна атмосфера в залата“, сподели Алекс Николов.

Мони Николов се присъедини към Лубе
Мони Николов се присъедини към Лубе

Относно силните емоции и откритите спорове между двамата на терена по време на мачовете на България, топ реализаторът на миналия редовен сезон в Италия бе категоричен:

„Такъв е нашият темперамент. Когато двама толкова всеотдайни и страстни състезатели са в един отбор, е напълно нормално да има и по-остри искри. Ние се мотивираме взаимно. Нищо чудно да видите подобни моменти и с екипа на Лубе, но всеки диалог на игрището е единствено в полза на отбора. Очаквам впечатляващ сезон. Имаме много нови попълнения, с които тепърва ще изграждаме връзка. Това е истинско предизвикателство. Знам, че сме много силен колектив и целта ми е да печелим трофеи.“

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