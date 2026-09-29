Халф на Ботев отпразнува една година с жълто-черната фланелка

Офанзивният футболист на Ботев (Пловдив) Лукас Араужо направи много емоционално изказване в личния си профил в “Инстаграм”, след като измина една година от идването му на “Колежа”. Полузащитникът не пропусна да се обърне към благодетеля на отбора Илиян Филипов, както и към феновете на “жълто-черните”.

“Днес отбелязвам 1 година в Ботев Пловдив.

Искам най-напред да благодаря на Бог, който ме подкрепяше и ми даваше сили през цялото това време – период, изпълнен с много предизвикателства, включително преместването в нова държава и адаптирането към нов език и нова култура.

Но това не е всичко. Преминах през много изпитания и трудности, които бяха изключително важни за моето личностно и професионално развитие.

Искам да изкажа специалната си благодарност към президента Илиян Филипов, който отвори вратите на клуба за мен и повярва в работата ми в момент, когато имах най-голяма нужда от това.

Огромно благодаря на целия щаб на клуба – на треньорите, които бяха тук през този период, на тези, които са с нас и днес, както и на всички служители, които са част от това голямо семейство.

И най-вече – благодаря на феновете, които винаги са по трибуните и са нашият 12-и играч”.

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