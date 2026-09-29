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Мирослав Гочев: Всички трябва малко да върнем газта и да спрем да се плюем

  • 29 сеп 2026 | 09:17
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Мирослав Гочев: Всички трябва малко да върнем газта и да спрем да се плюем

Мирослав Гочев е категоричен, че ако бъде избран за президент на Българската федерация по борба, не би възпрепятствал участието на натурализирани състезатели в националните ни отбори. По-рано през деня бившият борец официално обяви, че влиза в битката за председател на централата.

Пред БНТ Гочев призова да се спре с плюенето в медиите, тъй като това не трябва да се случва.

Мирослав Гочев обяви кандидатурата си за президентския пост в Българската федерация по борба
Мирослав Гочев обяви кандидатурата си за президентския пост в Българската федерация по борба

„Тези спортисти, които са в момента в България, са българи. Те трябва да се борят за България и най-малкото е, че край тях трябва да учим младите български борци“, започна той.

Неговата кандидатура е издигната от шест клуба – Созопол, Приморско, Сливен, Нова Загора и два от Бургас.

„Трябва да се успокоят нещата. Всички трябва малко да върнем газта, защото излизаме в медийното пространство и се плюем един с друг, което не трябва да се случва“, добави той.

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Междувременно от ръководството на централата обявиха, че внесените кандидатури на Тодор Ангелов и Мирослав Гочев не предопределят провеждането на изборите за нов председател, а това ще зависи от съответните процедури и решения на Общото събрание, което ще се проведе на 17 октомври от 10:30 часа в НСА.

„Съдът се е произнесъл, смятам, че я има тази точка, но ще видим“, лаконичен бе Гочев.

В борбата избраха обединител
В борбата избраха обединител

И в категория Елит предстои интересна битка за титлите. През 2025-а Теа Денс спечели многобоя при ДМВ, Левски 1 триумфира при ДСВ, а Академик 1 стана държавен шампион при жените. При жените среброто беше за Левски-Триадица, а на трето място остана Тракия.

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