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Джъстин Гейджи: Илия Топурия не се отказа сам в двубоя ни

  • 29 сеп 2026 | 09:11
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Новият безспорен шампион на UFC в лека категория Джъстин Гейджи внесе яснота около финала на шампионския си сблъсък срещу Илия Топурия в Белия дом. Американецът опроверга ширещите се слухове относно начина, по който завърши срещата им.

Гейджи сътвори една от най-големите сензации в историята на организацията, след като двубоят бе прекратен в края на четвъртия рунд. Докато в публичното пространство се наложи мнението, че Топурия сам е пожелал да се оттегли, носителят на пояса разясни реалната ситуация.

„Той не се предаде на стола“, сподели Гейджи в разговор със Стайни. „Тялото му просто бе прекалено поразено, за да продължи двубоя. Решението не го взе той, а треньорите му, чиято работа е именно да го предпазят. В моя ъгъл наставниците ми са там със същата цел в подобни моменти.“

Поведението на Топурия след края на срещата обаче пое в неочаквана посока. Въпреки че първоначално поздрави победителя, бившият шампион в две дивизии впоследствие отправи обвинения, че Гейджи е подправил ръкавиците си преди битката на Южната поляна. Попитан дали е обиден от думите на Топурия, Гейджи отбеляза, че макар да не одобрява съвременната интернет среда, я приема като неизбежна реалност.

„Не съм ядосан. Той принадлежи на тази епоха, в която хората говорят странни неща просто за забавление. Интернет е пълен абсурд – всичко се прави за кликове и трупане на реакции. Търсят се повече гледания и по-голямо внимание. Не харесвам тази игра, но ми се налага да участвам в нея, като се старая да остана себе си.“

Въпреки че Топурия и неговият щаб настояват за директен реванш, логичният следващ претендент в дивизията остава Арман Царукян. Към момента Гейджи все още не е взел категорично решение относно своето бъдеще, но признава правото на Царукян да се бори за пояса.

„Съвсем нормално е в момента да се обсъжда кой ще бъде следващият съперник. Арман постигна голяма победа със страхотно завършване, така че е напълно логично да бъде в центъра на вниманието и да е безспорният кандидат за титлата“, завърши Гейджи.

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