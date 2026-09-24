Исак Хаджар остава в Ред Бул и за сезон 2027

Отборът на Ред Бул официално обяви, че Исак Хаджар ще продължи да партнира на Макс Верстапен и през сезон 2027 във Формула 1.

Французинът се присъедини към Ред Бул в началото на настоящата кампания, след като направи впечатляващ дебютен сезон през 2025, чийто връх бе първият му подиум в Гран При на Нидерландия. Той беше повикан да замести Юки Цунода в момент, когато спортът премина през значителна промяна в техническите регулации.

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Locking in our Driver Line-Up for 2027 ⏩#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/PEFdQ0QxR7 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 23, 2026

Въпреки че Ред Бул отстъпи в подреждането, Хаджар впечатли с представянето си, записвайки поредица от класирания в топ шест през сезона. В Гран При на Монако той спечели трето място и първия си подиум за базирания в Милтън Кийнс отбор, макар крайният резултат да беше потвърден месеци по-късно заради процес на обжалване, включващ няколко тима.

Сезонът на Хаджар във Формула 1 обаче претърпя неочакван обрат по време на лятната пауза, когато той получи контузия на китката. Травмата го извади от следващите три състезания, като на негово място от Рейсинг Булс беше повикан Лиам Лоусън.

Исак Хаджар пред завръщане във Формула 1 за Гран При на Азербайджан

Само няколко дни след като Ред Бул потвърди завръщането му след контузията, отборът обяви, че 21-годишният пилот ще остане в тима и през следващата година.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

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Снимки: Gettyimages