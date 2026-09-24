Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Исак Хаджар остава в Ред Бул и за сезон 2027

Исак Хаджар остава в Ред Бул и за сезон 2027

  • 24 сеп 2026 | 09:08
  • 140
  • 0

Отборът на Ред Бул официално обяви, че Исак Хаджар ще продължи да партнира на Макс Верстапен и през сезон 2027 във Формула 1.

Французинът се присъедини към Ред Бул в началото на настоящата кампания, след като направи впечатляващ дебютен сезон през 2025, чийто връх бе първият му подиум в Гран При на Нидерландия. Той беше повикан да замести Юки Цунода в момент, когато спортът премина през значителна промяна в техническите регулации.

Въпреки че Ред Бул отстъпи в подреждането, Хаджар впечатли с представянето си, записвайки поредица от класирания в топ шест през сезона. В Гран При на Монако той спечели трето място и първия си подиум за базирания в Милтън Кийнс отбор, макар крайният резултат да беше потвърден месеци по-късно заради процес на обжалване, включващ няколко тима.

Сезонът на Хаджар във Формула 1 обаче претърпя неочакван обрат по време на лятната пауза, когато той получи контузия на китката. Травмата го извади от следващите три състезания, като на негово място от Рейсинг Булс беше повикан Лиам Лоусън.

Исак Хаджар пред завръщане във Формула 1 за Гран При на Азербайджан
Исак Хаджар пред завръщане във Формула 1 за Гран При на Азербайджан

Само няколко дни след като Ред Бул потвърди завръщането му след контузията, отборът обяви, че 21-годишният пилот ще остане в тима и през следващата година.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

  • 24 сеп 2026 | 07:35
  • 17758
  • 0
MotoGP ще представи календара си за сезон 2027 в петък

MotoGP ще представи календара си за сезон 2027 в петък

  • 22 сеп 2026 | 17:04
  • 1639
  • 0
Неизвестната болест вади Жоан Мир от още две състезания в MotoGP

Неизвестната болест вади Жоан Мир от още две състезания в MotoGP

  • 22 сеп 2026 | 11:49
  • 3126
  • 1
Исак Хаджар пред завръщане във Формула 1 за Гран При на Азербайджан

Исак Хаджар пред завръщане във Формула 1 за Гран При на Азербайджан

  • 22 сеп 2026 | 08:58
  • 4484
  • 0
Формула 1 потвърди по-късите състезания през 2027 година

Формула 1 потвърди по-късите състезания през 2027 година

  • 22 сеп 2026 | 08:48
  • 14834
  • 1
67 точки в Баку ще решат битката на Никола Цолов за титлата

67 точки в Баку ще решат битката на Никола Цолов за титлата

  • 21 сеп 2026 | 13:48
  • 27702
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

  • 23 сеп 2026 | 18:40
  • 43619
  • 148
Божидар Саръбоюков в "Гостът на Sportal.bg": Ще гоня до последно световния рекорд

Божидар Саръбоюков в "Гостът на Sportal.bg": Ще гоня до последно световния рекорд

  • 24 сеп 2026 | 09:00
  • 561
  • 1
Лигата на нациите стартира ударно с битка на гиганти

Лигата на нациите стартира ударно с битка на гиганти

  • 24 сеп 2026 | 07:55
  • 2483
  • 0
Апоел и Байерн дават началото на сезона в Евролигата в София

Апоел и Байерн дават началото на сезона в Евролигата в София

  • 24 сеп 2026 | 07:10
  • 1632
  • 0
Везенков и компания започват днес защитата на титлата в Евролигата

Везенков и компания започват днес защитата на титлата в Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 07:25
  • 2350
  • 0
Бомба! Финландия изхвърли Италия от ЕвроВолей 2026

Бомба! Финландия изхвърли Италия от ЕвроВолей 2026

  • 24 сеп 2026 | 00:54
  • 23118
  • 24