Тилеманс за загубата от Франция: Можехме да решим мача в наша полза

Капитанът на националния отбор на Белгия Юри Тилеманс заяви след загубата с 0:1 от Франция в Лигата на нациите, че белгийският тим е имал шансове да реши двубоя в своя полза. „Преди техния гол можехме и ние да решим мача в наша полза. Изиграхме силен двубой. Създадохме положения благодарение на добра игра“, каза, Тилеманс цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА). „През второто полувреме имахме силен период - точно тогава трябва да се отбележи гол, а ние не успяхме. Жалко е, че си тръгваме с празни ръце“, добави белгийският национал.

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Снимки: Gettyimages