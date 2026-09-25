Легендата Иво Ангелов: Трябва обединение на всички клубове

Бившият световен шампион по борба Иво Ангелов коментира възможността Тодор Ангелов да стане новият президент на Българска федерация по борба. Тодор Ангелов ще се кандидатира за поста и ще опита да смени настоящия глава на спорта Станка Златева на предстоящото изборно събрание на 17 октомври.

УС на БФ Борба излезе с позиция след кандидатурата на Тодор Ангелов

До редакцията на Sportal.bg беше изпратена позицията на легендата Иво Ангелов, която публикуваме без редакторска намеса:

„Много се зарадвах, Тодор Ангелов се е кандидатирал за президент на федерацията – каза Иво Ангелов, бивш световен шампион. - Преди всичко той е уважаван борец, след това – човек, доказал се успешно и в бизнеса. И не на последно място – фигура с авторитет, принципи и характер. За мен е много важно е, че той познава борбата отвътре и разбира проблемите на нашия спорт. Имаше нужда от промяна. Трябваше да се спре с прекомерното привличане на чуждестранни борци, да се обърне много повече внимание на развитието и подготовката на подрастващите и да се прекрати усещането, че едни клубове са поставяни в по-благоприятно положение за сметка на други.

Аз подкрепих Станка Златева и искрено вярвах, че тази промяна ще бъде за добро. След идването на новото ръководство обаче се появиха и немалко други проблеми. Според мен бяха взети неправилни решения по отношение на треньорските кадри и не бяха подбрани най-подходящите хора. Надявах се също на по-голяма прозрачност в управлението. За съжаление моето усещане е, че много неща останаха неясни и отново се създаде впечатление за еднолично вземане на решения.

Самият аз бях част от управлението като член на Управителния съвет, но на 30 юни 2026 г. Подадох оставката си, защото не съм съгласен с начина, по който се управлява федерацията. На първо място трябва да има обединение на всички клубове. Без него трудно можем да говорим за устойчиво развитие на българската борба. Необходимо е да се изработи ясна стратегия за развитие на спорта поне за два олимпийски цикъла напред - с конкретни цели и отговорности.

Управляващите трябва действително да милеят за борбата и решенията им да са продиктувани от интереса на любимия ни спорт, а не от лични или клубни интереси. Промяната обаче не трябва да се очаква единствено от федерацията. Тя трябва да започне и на клубно ниво – с по-добра работа с децата, с подрастващите и с изграждането на кадри. И още нещо важно – бих искал всички успели хора, които обичат борбата и са свързани с нея, да не остават безразлични. Всеки, който има възможност, знания или контакти, може да помогне за развитието на спорта.



Българската борба има нужда от всички. Тодор Ангелов е минал през различни нива и структури на управление и познава системата отвътре. Познава проблемите и от гледната точка на състезателя, и от тази на човек, който е бил част от управлението. За мен най-големият му плюс е, че е един от нас – човек от борбата, който познава спорта, неговите хора и неговите проблеми. Освен това е доказал, че може да постига резултати и извън спорта, което също е ценен опит за едно бъдещо управление”, каза Ангелов.

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