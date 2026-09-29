Ван Бомел след поражението от Франция: Не мога да виня играчите

Селекционерът на Белгия Марк ван Бомел остана оптимистично настроен въпреки загубата с 0:1 от Франция в Лигата на нациите. Единственото попадение в двубоя отбеляза Майкъл Олисе в 88-ата минута, а Ван Бомел похвали своите футболисти за интензитета и качеството, които са показали срещу тима на Зинедин Зидан.

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„Не мога да виня играчите си. Когато видите как играха, с толкова много интензитет и качество... Видях разочарование в съблекалнята след мача, но също така видях удоволствие от играта на терена. Ние напредваме“, заяви Ван Бомел. Белгийският селекционер обаче призна, че е останал ядосан от начина, по който е паднал голът, като според него Максим Де Кайпер е трябвало да реагира по-агресивно в ситуацията.

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Любопитен момент беше решението Ромелу Лукаку да остане на пейката през всичките 90 минути. Ван Бомел обясни, че е предпочел Матиас Фернандес-Пардо заради скоростта и възможността да атакува пространствата зад френската защита. „В края на мача избрах Матиас отпред, защото имаше възможности за игра в дълбочина“, обясни треньорът. За Лукаку това беше едва 18-ият мач от общо 151 за Белгия, в който той не се появява на терена.

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Снимки: Gettyimages