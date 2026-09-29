Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Белгия

Ван Бомел след поражението от Франция: Не мога да виня играчите

  • 29 сеп 2026 | 10:00
  • 126
  • 0
Ван Бомел след поражението от Франция: Не мога да виня играчите

Селекционерът на Белгия Марк ван Бомел остана оптимистично настроен въпреки загубата с 0:1 от Франция в Лигата на нациите. Единственото попадение в двубоя отбеляза Майкъл Олисе в 88-ата минута, а Ван Бомел похвали своите футболисти за интензитета и качеството, които са показали срещу тима на Зинедин Зидан.

Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция
Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

„Не мога да виня играчите си. Когато видите как играха, с толкова много интензитет и качество... Видях разочарование в съблекалнята след мача, но също така видях удоволствие от играта на терена. Ние напредваме“, заяви Ван Бомел. Белгийският селекционер обаче призна, че е останал ядосан от начина, по който е паднал голът, като според него Максим Де Кайпер е трябвало да реагира по-агресивно в ситуацията.

Зидан: Бяхме доминиращият отбор на терена
Зидан: Бяхме доминиращият отбор на терена

Любопитен момент беше решението Ромелу Лукаку да остане на пейката през всичките 90 минути. Ван Бомел обясни, че е предпочел Матиас Фернандес-Пардо заради скоростта и възможността да атакува пространствата зад френската защита. „В края на мача избрах Матиас отпред, защото имаше възможности за игра в дълбочина“, обясни треньорът. За Лукаку това беше едва 18-ият мач от общо 151 за Белгия, в който той не се появява на терена.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бразилия този път се справи с Австралия в голово шоу, но Рафиня уплаши "Селесао" и Барселона

Бразилия този път се справи с Австралия в голово шоу, но Рафиня уплаши "Селесао" и Барселона

  • 29 сеп 2026 | 15:28
  • 3609
  • 4
Рууни не би искал да получи още един медал, ако титлите на Сити бъдат отнети

Рууни не би искал да получи още един медал, ако титлите на Сити бъдат отнети

  • 29 сеп 2026 | 14:58
  • 1100
  • 0
Джо Харт вярва напълно на шефовете на Ман Сити

Джо Харт вярва напълно на шефовете на Ман Сити

  • 29 сеп 2026 | 14:39
  • 747
  • 0
Шеф на клуб от Премиър лийг за Ман Сити: Все едно да вземеш допинг и да спечелиш олимпийски медал

Шеф на клуб от Премиър лийг за Ман Сити: Все едно да вземеш допинг и да спечелиш олимпийски медал

  • 29 сеп 2026 | 14:30
  • 894
  • 0
Италианската преса във възторг след гръмката победа над Турция

Италианската преса във възторг след гръмката победа над Турция

  • 29 сеп 2026 | 14:19
  • 2374
  • 1
Барселона се завърна в семейството на европейските клубове, представител на Реал също присъства

Барселона се завърна в семейството на европейските клубове, представител на Реал също присъства

  • 29 сеп 2026 | 13:33
  • 1003
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА обяви новия треньор и неговите помощници

Официално: ЦСКА обяви новия треньор и неговите помощници

  • 29 сеп 2026 | 14:57
  • 9117
  • 38
Победа и нищо друго!

Победа и нищо друго!

  • 29 сеп 2026 | 07:20
  • 17569
  • 150
Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

  • 29 сеп 2026 | 07:40
  • 8044
  • 2
Никола Илиев преди Чехия: Имаме недовършена работа, отиваме за победа

Никола Илиев преди Чехия: Имаме недовършена работа, отиваме за победа

  • 29 сеп 2026 | 10:26
  • 7264
  • 10
България трябва да е сред поставените 8 отбора за жребия на Мондиал 2027

България трябва да е сред поставените 8 отбора за жребия на Мондиал 2027

  • 29 сеп 2026 | 11:57
  • 7941
  • 7
Асен Митков: Ще бъде много трудно, но ни трябва добър резултат

Асен Митков: Ще бъде много трудно, но ни трябва добър резултат

  • 29 сеп 2026 | 10:22
  • 5860
  • 7